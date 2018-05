CIRCUITO CHALLENGER - Semifinale tutta azzurra a Glasgow, ottimo Donati

Una semifinale tutta azzurra andrà in scena domani sul cemento indoor scozzese del Challenger di Glasgow, dove Matteo Viola e Luca Vanni si affronteranno per la quarta volta da professionisti con un bilancio di 3-1 in favore del veterano aretino.

Quest’ultimo si è infatti sbarazzato oggi in appena un’ora di assolo dello spagnolo Roberto Ortega-Olmedo grazie al punteggio di 6-3 6-2, utile ad esemplificare un dominio quasi incontrastato di fronte ad un avversario piuttosto sottotono.

Vanni non ha mai ceduto il servizio nell’arco dell’intero match, oltre ad ostentare una solidità da fondo campo che fa ben sperare anche in vista del prosieguo della stagione. Vedremo ora se Luca saprà confermare queste buone impressioni durante un weekend che si preannuncia cruciale.

Più arduo invece il compito del 30enne veneto obbligato agli straordinari dinnanzi al finlandese Harri Heliovaara, arresosi soltanto per 5-7 6-2 7-5 dopo una battaglia estenuante di oltre due ore complessive. Da sottolineare come il quarto favorito del seeding abbia dovuto recuperare un break di svantaggio sia nella seconda che nella terza frazione.

Prosegue il buon momento di Matteo Donati impegnato nel Challenger di Ostrava (Repubblica Ceca, terra battuta), se si considera che il giovane piemontese ha estromesso in rimonta l’argentino Andrea Collarini imponendosi 5-7 6-3 7-5 in una maratona di due ore e trequarti.

A contendergli ora un posto in finale ci sarà il belga Arthur De Greef, attuale numero 289 del ranking mondiale, protagonista nella giornata odierna di una sfida molto dispendiosa al cospetto del ceco Zdenek Kolar.

La stanchezza gioca purtroppo un brutto scherzo a Gianluigi Quinzi, reduce dal primo sigillo in carriera a Francavilla la scorsa settimana. Il talento marchigiano non è mai entrato realmente in partita contro il transalpino Gregoire Barrere, abile dal canto suo a sfruttare la pessima prova del rivale fino al 6-2 7-6(5) conclusivo. L’allievo di Fabio Gorietti ha sciupato per ben due volte un break di vantaggio nel secondo set, degna fotografia di un pomeriggio da incubo.