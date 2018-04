CHALLENGER FRANCAVILLA - Sussulto Quinzi: prima finale in carriera

Finalmente Gianluigi Quinzi, verrebbe da dire. Il più “controverso” dei Next Gen azzurri ha infatti centrato la sua prima finale in carriera a livello Challenger sulla terra battuta di Francavilla, dove andrà a caccia domani di un titolo che rappresenterebbe il giusto riconoscimento per gli sforzi compiuti durante le ultime stagioni.

Nella prima semifinale odierna il nativo di Cittadella si è sbarazzato più agevolmente del previsto del temibile olandese Tallon Griekspoor, rispedito al mittente grazie al punteggio conclusivo di 6-4 6-2 maturato in appena un’ora e venti minuti di assolo incontrastato.

A dir poco impeccabile il rendimento offerto dal giovane padrone di casa, reduce ieri da un durissima battaglia nel derby con il connazionale Andrea Pellegrino, ma comunque abile ad esprimere tutto il suo potenziale a meno di 24 ore di distanza.

Nella frazione inaugurale Quinzi si è involato rapidamente sul 5-2 approfittando di un break ottenuto nelle fasi iniziali, preludio di una lieve reazione messa in atto dal rivale caparbio nel ricucire lo strappo proprio quando la frazione sembrava ormai avviata al suo epilogo.

Al momento di piazzare l’aggancio il braccio di Greekspoor ha tuttavia nuovamente vacillato, permettendo così a Gianluigi di ottenere un vantaggio davvero utilissimo dal punto di vista psicologico oltre che meramente tecnico.

Senza storia l’andamento del secondo parziale, dove il tennista marchigiano ha concesso la miseria di sei punti totali al servizio impreziosendo poi la sua performance attraverso i due allunghi infilati rispettivamente nel quarto e nell'ottavo game.

La cavalcata effettuata qui in Abruzzo consentirà inoltre a GQ di guadagnare almeno una cinquantina di posizioni nel ranking mondiale, proiettandosi idealmente all’interno della Top 300 nella speranza di mettere anche la ciliegina sulla torta.

A contendergli il trofeo ci sarà il vincente della sfida tra il 19enne norvegese Casper Ruud, giustiziere ieri di un indomito Matteo Donati, e il qualificato francese Antoine Hoang che aveva posto fine al sogno di Filippo Baldi.