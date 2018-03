CHALLENGER MARBELLA - Travaglia e Cecchinato in semifinale, fuori Bolelli

Marco Cecchinato non si ferma. Dopo la vittoria a Santiago, allunga a otto la serie di vittorie consecutive e centra la decima semifinale Challenger in carriera, tutte sul rosso. Il 25enne di Palermo fa valere le maggiori qualità su questa superficie e domina l'indiano Ramkumar Ramanathan 6-1 6-4 al "Casino Admiral Trophy", torneo da 43mila euro di montepremi a Marbella.

Cecchinato, che quest'anno ha sempre vinto quando ha iniziato con un set di vantaggio, non ha mai perso il servizio in tutto il match, ha vinto cinque dei sette game lottati e ottenuto l'80% di punti con la prima, decisamente sopra la sua media stagionale.

Grazie alla qualificazione per la semifinale, l'azzurro risalirà almeno sei posizioni in classifica. Sarà almeno numero 91 la prossima settimana, con la prospettiva di rientrare fra i primi 90 se dovesse conquistare il secondo trofeo negli ultimi due tornei giocati.

Per riuscirci, dovrà intanto battere in semifinale Guido Andreozzi, che ha sconfitto per la seconda volta quest'anno Simone Bolelli. Sarà un déjà-vu per il siciliano, che quest'anno l'ha già sconfitto sempre in due set nelle qualificazioni a Buenos Aires e nel quarto di finale di Santiago, nel percorso verso il suo primo titolo di quest'anno.

Allora finì 6-1 6-2 per Cecchinato, che fermò una striscia di sette vittorie consecutive dell'argentino. Andreozzi, numero 245 del mondo, oggi ha vinto la decima delle ultime dodici partite giocate. Ha chiuso 3-6 6-0 6-3 e completato la terza rimonta stagionale dopo aver perso il primo set.

Bolelli ha trasformato solo una delle 14 palle break conquistate mentre l'argentino, decisamente più cinico, gli ha strappato il servizio in tutti i quattro game in cui ne ha avuto l'occasione. Andreozzi, che ha vinto 11 dei 14 game lottati, ha registrato solo due vittorie nelle ultime sette sfide contro un top 100.

Cecchinato, invece, ne ha vinte quattro su sei quest'anno contro avversari fuori dalla top 200. Le due sconfitte sono arrivate entrambe a gennaio, contro Bradley Mousley nelle qualificazioni dell'Australian Open e Mats Moraing al Challenger di Koblenz, sempre sul duro.

Sul rosso, ha vinto le ultime tre contro avversari non compresi tra i primi 200: l'ultimo a batterlo resta Alejandro Gonzalez, in tabellone allora con il ranking protetto, a Montevideo lo scorso novembre.

Bella vittoria, di tenacia, di Stefano Travaglia. In un match complicato dal forte vento, che pure aveva iniziato con un 4-0 pesante in una ventina di minuti, il marchigiano chiude 7-5 2-6 6-4 contro Kimmer Coppejans stampando una gran risposta vincente di dritto sul match point.

L'azzurro centra così la prima semifinale Challenger dal titolo conquistato a Ostrava lo scorso maggio in finale su Cecchinato. Più autoritario in risposta e nella gestione dello scambio, firma tre break nel primo set.

Coppejans manca di profondità, tenta invano di aggirare il rovescio ma non incide col dritto anomalo, soprattutto quando si sposta per giocarlo in avanzamento in diagonale. L'ultimo errore in lunghezza decide il primo parziale in cui il belga non vince nemmeno un punto con la seconda.

Nel secondo set, però, lo scenario cambia. Travaglia vince appena cinque punti in risposta, subisce due break e Coppejans chiude al secondo set point. Ha vinto sei partite su otto al set decisivo quest'anno il belga, che ancora galleggia al numero 278 del mondo.

Ha vinto anche più punti di Travaglia, per effetto soprattutto di quanto successo nel secondo parziale, ma quando il gioco si fa duro, come nel primo set, incassa il break quando va a servire per allungare al tiebreak.

La testa fa tutta la differenza del mondo. Travaglia affronterà per la prima volta in carriera Martin Klizan, con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale contro un avversario mancino. Lo slovacco ha dominato il qualificato Marco Trungelliti 6-1 6-2 e centrato la seconda semifinale Challenger della stagione dopo il titolo vinto a Indian Wells nel prologo del primo Masters 1000 della stagione.

I colpi di inizio gioco faranno la differenza. Travaglia viaggia a una media di 13 ace a partita quest'anno e vince 4 punti su 5 con la prima, Klizan rimane sopra il 55% di resa stagionale con la seconda. Lo slovacco, però, non batte un top 100 sul rosso dal successo du Mischa Zverev a Monaco di Baviera lo scorso maggio.

Con questo risultato, Travaglia è sicuro di ritoccare il suo best ranking e salire intorno alla posizione numero 114. Se dovesse conquistare il titolo, potrebbe entrare per la prima volta tra i primi 110. Il sogno dell'ingresso in top 100 è sempre più vicino.

