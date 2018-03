CHALLENGER MARBELLA - Avanzano Cecchinato e Bolelli, fuori Giannessi

Marco Cecchinato e Simone Bolelli centrano il secondo turno al "Casino Admiral Trophy" e raggiungono Stefano Travaglia. Nel challenger da 43 mila dollari di Marbella, su una terra rossa che consente schemi da campi duri, Bolelli supera 1-6 6-0 6-1 lo slovacco Andrej Martin, numero 121 del mondo, l'avversario con la più alta classifica che l'azzurro abbia battuto quest'anno.

Bolelli, che ha servito con il 77% di prime, completa cinque break per firmare il primo successo in rimonta dalle qualificazioni di Metz dello scorso settembre. L'azzurro sfiderà per la prima volta l'altro slovacco Josef Kovalik, che in stagione vince il 55% dei punti con la seconda, con l'obiettivo di raggiungere il secondo quarto di finale Challenger del 2018 dopo la finale a Punta del Este.

Sarà un confronto interessante per Bolelli, che dovrà far valere la maggiore varietà di colpi per spezzare presto lo scambio e occupare il centro, contro un avversario dal tennis solido, semifinalista quest'anno a Sofia partendo dalle qualificazioni, un attaccante da fondo capace di buone accelerazioni e cambi di ritmo.

Cecchinato supera senza troppe difficoltà 6-1 7-6(1) Jurgen Melzer, al rientro dopo oltre quattro mesi, e infila il sesto successo consecutivo dopo la vittoria al Challenger di Santiago, il dodicesimo del 2018.

Melzer non può certo essere svelto negli spostamenti e Cecchinato ne approfitta forzandolo all'errore col rovescio lungolinea sulla palla break per il 2-0. L'azzurro apre il campo e il gioco sulla diagonale destra, la superficie piuttosto veloce, nonostante si giochi sul rosso, lo aiuta.

L'austriaco cancella un primo set point con una risposta profonda, centrale, che toglie il tempo al siciliano in uscita dal servizio. Ma Cecchinato si mantiene padrone del campo, si concede qualche soluzioni fiduciose in avanzamento e chiude col quarto ace del set, a uscire da sinistra: una traiettoria che ha scelto con frequenza e buona efficienza.

Nel secondo Melzer si fa prendere dalla fretta, regge fino al 3-3. Cecchinato si incarta un po' con la seconda, concede qualche errore di troppo quando l'austriaco alza le traiettorie e gli lascia palle più scomode da attaccare.

Matura così l'immediato controbreak del 4-4. Il tiebreak segna la resa di Melzer che azzarda un'insensata palla corta al primo punto. Da lì per Cecchinato è una veloce discesa verso l'undicesima vittoria stagionale.

Perde solo un punto l'azzurro, che porta a 4-3 il bilancio stagionale nei tiebreak, e si prepara a sfidare Sebastian Ofner, che quest'anno a Sao Paulo l'ha sconfitto 6-3 6-3 nell'unico precedente, in condizioni ancora più simili ai campi veloci, su terra indoor e in altitudine, con la palla che incontrava meno resistenza nell'aria e rimbalzava più alta.

Eliminato, invece, Alessandro Giannessi, numero 161, battuto 6-4 3-6 6-3 dall'indiano Ramkumar Ramanathan, che ha ottenuto il 62% di punti con la seconda, molto sopra la media stagionale.

L'indiano affronterà il connazionale Sumit Nagal, lucky loser, che ha perso tutti i tre precedenti, gli ultimi nel 2015, ma ha vinto gli ultimi dieci derby contro avversari indiani. A Saint-Brieuc finisce presto il percorso di Andrea Arnaboldi, che non riesce a invertire il pronostico contro Marcos Baghdatis e cede 6-4 6-3.

L'azzurro, che non batte un top 100 dal successo su Estrella Burgos nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia dell'anno scorso, recupera un break di svantaggio e si fa via via più propositivo col rovescio per prendere campo e chiudere il punto in avanzamento.

Gli manca però punch al servizio e fatica a caricare il top spin di dritto. Ha una palla leggera che il cipriota aggredisce. Rapido e letale il cambio di direzione col rovescio lungolinea che lo riporta avanti di un break sul 4-3.

Baghdatis vince il 76% di punti con la prima nel set e trasforma la prima occasione con il sesto ace del match. Arnaboldi, che vince appena un punto su quattro con la seconda, ha una palla pulita, leggera, su cui il cipriota si appoggia bene per accorciare lo scambio.

Così la testa di serie numero 1 si prende d'autorità il primo break del secondo set. Controlla il gioco e ne piazza un secondo, nell'ultimo game. Arnaboldi cancella due match point, sempre sfruttando le aperture di campo e l'anticipo dalla parte del rovescio, ma alla terza occasione il cipriota completa un match mai davvero in discussione.

