CIRCUITO CHALLENGER - Napolitano perfetto a Quimper, rammarico Caruana

Terminato lo Slam inaugurale della stagione sul cemento di Melbourne, numerosi tennisti si rigettano nel circuito Challenger dopo la parentesi degli Australian Open al fine di racimolare punti preziosi in vista del prosieguo dell’annata. La nostra attenzione è rivolta prevalentemente agli esponenti azzurri di scena questa settimana.

Esordio nefasto purtroppo quello di Liam Caruana impegnato nel Challenger di Burnie (Australia, cemento), dove il 20enne romano proveniente dalle qualificazioni si è arreso di fronte al veterano francese Stephane Robert con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo quasi un’ora e trequarti di partita serrata.

Il quinto favorito del seeding è infatti riuscito a mettere in evidenza tutta la sua esperienza proprio nei momenti decisivi, come testimonia il break chirurgico infilato nel fatidico settimo game della terza frazione quando sembrava invece che il numero 386 delle classifiche mondiali fosse riuscito ad arginare il tentativo di rimonta dell’avversario.

Può sorridere, al contrario, Stefano Napolitano autore di un’ottima prestazione al debutto sul cemento indoor francese di Quimper, se si considera che il portacolori del Bel Paese non ha lasciato scampo ad un rivale davvero insidioso come lo spagnolo Carlos Taberner imponendosi anzi grazie al netto score conclusivo di 6-4 6-1 in appena settanta minuti di gara.

Una prestazione ai limiti della perfezione messa in mostra dal giovane esponente biellese contro uno sfidante che lo precedeva nel ranking ATP, ma incappato oggi in una giornata piuttosto negativa esemplificata dal cospicuo numerosi di errori gratuiti da fondo campo.

Questo aspetto nulla toglie però al rendimento magistrale offerto da Napolitano, chiamato ora a dare continuità al secondo turno al cospetto del vincente della sfida tra il padrone di casa Evan Furness (numero 616 del mondo) e il tedesco Yannick Maden (numero 142 e ottava testa di serie).

Ricordiamo infine come sia iscritto al tabellone principale anche Andrea Arnaboldi, opposto subito al temibile francese classe ‘95 Calvin Hemery, mentre il connazionale Matteo Donati ha centrato l’accesso nel main draw sbarazzandosi nell’ultimo turno delle qualificazioni del tedesco Jeremy Jahn per 7-5 6-4. Al primo turno affronterà l’argentino Marco Trungelliti.