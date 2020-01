Betting - Giovedì 30 gennaio: Thiem e Zverev si sfidano per un posto in finale

Il venerdì degli Australian Open 2020 metterà in scena la seconda semifinale del tabellone maschile, quella che deciderà chi tra Alexander Zverev e Dominic Thiem raggiungerà Novak Djokovic all’ultimo atto.

Una semifinale che giunge del tutto inattesa, visto che non vedrà protagonisti nè Nadal nè Medvedev (i grandi favoriti della vigilia per contendersi un posto in finale nella parte alta di tabellone), e che di conseguenza appare anche difficile da leggere.

Stando alle quote dei bookmakers, è Thiem a partire coi favori del pronostico: sicuramente per la maggiore esperienza a siffatti livelli (per lui è la quarta semi Slam, ma pur sempre la prima lontano dall’amata terra rossa) e per i precedenti, nei quali conduce con un netto 6-2.

Attenzione però a sottovalutare questo Zverev, che si presentava a Melbourne reduce da una disastrosa ATP Cup e da una serie infinita di delusioni Slam. Proprio in queste due settimane, tuttavia, il tedesco è riuscito a sorpresa in tutto quello che, nelle ultime due stagioni, gli era incredibilmente sfuggito: nel corso della sua cavalcata australiana, Sascha ha demolito un avversario dopo l’altro, compresi Rublev, che si presentava agli ottavi come uno dei giocatori più in forma del circuito, e Wawrinka, giustiziere di Medvedev nel turno precedente.

Un approdo così tranquillo ad un traguardo, la semifinale di un Major, al quale non era mai riuscito ad avvicinarsi (nei due quarti di finale giocati, aveva perso nettamente), deve mettere in allerta Thiem. C’è da dire che anche l’austriaco fa paura: il 3-1 inferto a Nadal ai quarti rappresenta la migliore testimonianza di quanto il talento austriaco sia cresciuto sul veloce, e di come adesso ogni Slam, su qualsiasi superficie, possa essere alla sua portata.

Ci si può aspettare una lotta simile a quella che ha visto protagonista lo stesso Thiem nella finale di Londra 2019, con in quel caso Tsitsipas dall’altra parte della rete: una battaglia fino all’ultimo punto, in cui pochi punti potranno fare tutta la differenza del mondo.

PRONOSTICO: ZVEREV VINCENTE IN CINQUE SET(7.50, Bet365)



Photo Credit: Getty Images