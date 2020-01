Betting - Venerdì 24 gennaio: Nadal atteso dal derby con Carreno, Giorgi sfida Kerber

Nelle prossime ore, con lo svolgimento della seconda metà dei match di terzo turno, i tabelloni maschile e femminile degli Australian Open si allineeranno agli ottavi di finale. Un obiettivo sulla carta scontato per il numero 1 del mondo Rafael Nadal, chiamato ad affrontare per la quinta volta in carriera il connazionale ed ex top 10 Pablo Carreno Busta.

I precedenti sono ovviamente appannaggio del maiorchino, anche se nell’unico scontro diretto disputato sul cemento (Doha 2016), Carreno è riuscito a strappare un set. Il classe ’91 appare comunque lontano dai fasti di qualche anno fa, come dimostrano i due set lasciati per strada fin qui nel torneo: mentre Nadal è stato un rullo compressore, e non ha concesso niente nè contro Dellien nè contro Delbonis.

Carreno rappresenta senz’altro un test più complicato, ma questo Rafa non dovrebbe avere problemi ad approdare alla seconda settimana. PRONOSTICO: NADAL VINCENTE IN 3 SET (1.40, Bet365). L’altro grande favorito per l’approdo in semifinale nella parte alta di tabellone è Daniil Medvedev, impegnato contro il giovane beniamino di casa Alexei Popyrin.

Il classe ’99 australiano è approdato al terzo turno dello Slam di casa per il secondo anno consecutivo, e anche stavolta la sua avventura potrebbe arrestarsi ad un passo dalla seconda settimana. Medvedev è apparso infatti in gran forma, specialmente nel complicato primo turno vinto in quattro set contro Tiafoe, e parte con i favori del pronostico: Popyrin, dovesse servire bene come nei primi due turni, potrebbe avere qualche chance di allungare il match, ma è difficile, se non impossibile, pensare che possa uscire vittorioso.

PRONOSTICO: OVER 27.5 GIOCHI (1.83, Bet365). In campo anche Alexander Zverev, protagonista di un avvio davvero inusuale per lui a livello Slam: due match giocati, due successi in tre set. Adesso lo attende un veterano quale Fernando Verdasco, qui semifinalista nel 2009, che si è peraltro aggiudicato l’unico precedente Slam con il tedesco: era il primo turno del Roland Garros 2017, Zverev si presentava da strafavorito dopo il successo agli Internazionali d’Italia e uscì clamorosamente sconfitto in quattro set.

Probabile che anche stavolta sia battaglia. PRONOSTICO: SOMMA SET 4 (3.75, Bet365). Nel femminile, tutte le speranze azzurre si concentrano su Camila Giorgi, reduce da due match davvero brillanti. La maceratese incrocia la propria strada con quella della qui campionessa 2016 Angelique Kerber, che conduce 4-0 nei precedenti.

La tedesca, che pure non ha ancora concesso un set nel torneo, appare però lontana dal livello di qualche anno fa; per questo Camila, che al secondo turno ha eliminato una ex campionessa Slam quale Kuznetsova, sembra avere tutte le carte in regola per tentare un nuovo colpaccio.

PRONOSTICO: GIORGI VINCENTE (2.37, Bet365).