Betting - Mercoledì 22 gennaio: impegno soft per Nadal, Seppi sfida Wawrinka

Dopo aver passeggiato all’esordio contro il boliviano Hugo Dellien, per il numero 1 del mondo Rafael Nadal si profila anche un secondo turno tranquillo. Ad attenderlo c’è infatti Federico Delbonis, contro cui Rafa ha dominato tutti e tre i precedenti: basti pensare che, su sei set disputati, l’argentino solo in uno è riuscito a raggiungere quota tre game.

Difficile pensare che il match di stanotte possa andare diversamente. PRONOSTICO: UNDER 27.5 GIOCHI (1.83, Bet365). Tutta da gustare la sfida tra il nostro Andreas Seppi e il qui campione 2014 Stan Wawrinka, 13mo capitolo di una rivalità che ha regalato all’altoatesino momenti altissimi (vedasi Roma 2012).

Andreas si è aggiudicato i primi due scontri diretti, risalenti addirittura al 2006, Stan ha invece incassato nove dei successivi 10, con l’unica eccezione rappresentata proprio da quella incredibile sfida agli Internazionali.

L’ultimo incrocio è andato in scena qui a Melbourne, nel 2017, in un ottavo di finale equilibrato che lo svizzero risolse con un triplo 7-6 dopo quasi tre ore di lotta. Conoscendo le doti di combattente dell’azzurro, non è difficile pensare che anche stavolta possa esserci battaglia.

PRONOSTICO: SOMMA SET 4 (2.87, Bet365). Dopo aver sudato le proverbiali sette camicie per liberarsi di Ivashka in cinque set, Kevin Anderson non avrà vita facile contro Taylor Fritz, reduce dal brillante 3-0 inferto a Griekspoor.

Lo stato di forma non ottimale del finalista di Wimbledon 2018, rientrato quest’anno dopo l’infortunio che lo ha condizionato per larghi tratti della scorsa stagione, può essere dunque sfruttato dal giovane americano, che su questi campi può essere molto pericoloso.

PRONOSTICO: FRITZ VINCENTE (2.20, Bet365). Nel femminile, torna in campo Camila Giorgi, fresca del brillante 2-0 inferto alla tedesca Lottner al primo turno. Sulla strada della maceratese c’è ora una sfida tutt’altro che facile, visto che ad attenderla c’è l’ex campionessa Slam Svetlana Kuznetsova.

La veterana russa, che si è imposta in entrambi i precedenti (datati però 2014), è reduce dal braccio di ferro contro la finalista del Roland Garros Marketa Vondrousova, e chissà che non possa pagare dazio alla stanchezza.

PRONOSTICO: SOMMA SET 3 (2.25, Bet365).



