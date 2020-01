Betting - Domenica 19 gennaio: a Melbourne subito in campo Federer e Djokovic

Mancano poche ore all’inizio degli Australian Open, il primo vero banco di prova di un 2020 tennistico che si preannuncia ricco di emozioni. Il day 1 vede subito in campo i due giocatori che si sono aggiudicati tutte le ultime 5 edizioni: Roger Federer e Novak Djokovic.

E non sarà un esordio banale per i due pluricampioni Slam. Lo svizzero affronterà infatti Steve Johnson, ex numero 21 del mondo e reduce dal trionfo al Challenger di Bendigo, ottenuto in finale ai danni del nostro Stefano Travaglia.

Federer, che non gioca un match ufficiale dalle ATP Finals dello scorso novembre, ha passeggiato nei due precedenti con l’americano, tra i quali il comodo 3-0 infertogli a Wimbledon 2016, e anche per questo partirà nettamente favorito nel match di stanotte.

PRONOSTICO: JOHNSON VINCENTE CON HANDICAP 8.5 (1.66, Bet365). Anche per Nole debutto da non sottovalutare, almeno guardando la classifica, contro Jan-Lennard Struff, numero 37 del mondo. Il tedesco non viene però da un periodo particolarmente brillante, mentre il campione in carica ha incantato all’ATP Cup e dovrebbe proseguire senza troppi sforzi la sua striscia vincente.

Anche in questo caso i precedenti dicono 2-0 Djokovic, che all’ultimo Roland Garros ha rifilato al tedesco un secco 3-0 agli ottavi di finale. PRONOSTICO: OVER 27.5 GIOCHI (2.00, Bet365). C’è tanta attesa per l’esordio di Matteo Berrettini, alla prima stagionale in un match ufficiale.

Il classe ’96, che all’ultima apparizione Slam ha raggiunto una sorprendente semifinale, non dovrebbe avere problemi contro il numero 162 del mondo Harris. PRONOSTICO: BERRETTINI VINCENTE IN 3 SET (1.44, Bet365).

Sulla carta molto più complicato l’esordio di Fabio Fognini, che affronterà il gigante Reilly Opelka per la terza volta in sei mesi: agli US Open fu l’americano ad imporsi, proprio al primo turno, con un 3-1 maturato in quasi tre ore di partita; pochi mesi dopo, in Coppa Davis, è arrivata la vendetta di Fabio, che l’ha spuntata in tre set nel match conclusivo del girone.

Con un big server quale Opelka, non è difficile immaginare una nuova battaglia. PRONOSTICO: SOMMA SET 5 (3.50, Bet365). Nel femminile, spicca la super sfida tra Venus Williams e Cori Gauff, remake del match di Wimbledon che sancì la consacrazione della 15enne americana.

Venus proverà ad affidarsi all’esperienza per vendicare quel ko, mentre Coco è chiamata ad un’altra prova di maturità. PRONOSTICO: SOMMA SET 3 (2.37, Bet365). La campionessa di Auckland Serena Williams esordirà invece da strafavorita contro la numero 90 del mondo Potatova.

La 23 volte campionessa Slam, che insegue il record di Margaret Court, è apparsa in gran spolvero nelle prime uscite stagionali, e tutto lascia presagire un comodo debutto. PRONOSTICO: UNDER 17.5 GIOCHI (2.00, Bet365).



