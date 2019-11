Atp Finals: Betting e programma - Si parte con Federer vs Tsitsipas

NITTO ATP FINALS

È il giorno delle semifinali alla O2 Arena di Londra. Ad aprire il programma saranno Roger Federer e Stefanos Tsitsipas, che si affrontano per la quarta volta nel circuito maggiore. Il fenomeno svizzero conduce 2-1 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato la loro ultima sfida a Basilea qualche settimana fa. Il 21enne greco ha portato a casa l’incrocio più importante, quello andato in scena agli ottavi degli Australian Open lo scorso gennaio. Dopo aver sofferto parecchio ad inizio torneo, l’ex numero 1 del mondo ha offerto una prestazione eccezionale contro Novak Djokovic nello spareggio del gruppo ‘Bjorn Borg’. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.80, Bet365).

La seconda semifinale vedrà come protagonisti Dominic Thiem e Alexander Zverev, entrambi a caccia di un risultato prestigioso al Master di fine anno. Il giocatore austriaco si è tolto lo sfizio di battere sia Federer che Djokovic nel Round Robin, mentre il tedesco vuole riscattare una stagione negativa bissando il titolo conquistato nella passata edizione. Il pupillo di Nicolas Massu è avanti 5-2 nei precedenti (1-1 sul cemento) e partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers. “Ha giocato bene durante tutta la stagione, inclusa questa settimana, quindi si prospetta un gran match” – ha dichiarato Sascha. PRONOSTICO: Thiem vincente (1.66, Bet365).

