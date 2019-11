Betting e programma - Rafael Nadal non può più sbagliare

NITTO ATP FINALS

La quarta giornata del Master inizia con una sfida da dentro o fuori, ossia la rivincita della finale degli US Open tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo ha racimolato le briciole contro Alexander Zverev lunedì, dimostrando di essere ben lontano dal top della forma pur avendo recuperato dall’infortunio agli addominali. Il 23enne russo si è invece arreso per la prima volta a Stefanos Tsitsipas dopo averlo battuto cinque volte consecutive, oltre ad evidenziare un pizzico di stanchezza a questo punto della stagione. I bookmakers propendono leggermente per il tennista moscovita. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.83, Bet365).

Non prima delle 21 italiane scenderanno in campo Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, in palio c’è la vetta del gruppo intitolato a ‘Andre Agassi’. Il giocatore ellenico conduce 3-1 nel bilancio degli head-to-head e si è aggiudicato entrambi gli incroci andati in scena quest’anno rispettivamente a Madrid e Pechino. Il campione uscente ha però davvero impressionato l’altro ieri, quindi vorrà mettere una seria ipoteca sull’accesso in semifinale. Inoltre, il rendimento messo in mostra da ‘Sascha’ nelle ultime settimane è molto vicino a quello che gli consentì nel 2018 di portare a casa il trofeo. PRONOSTICO: Zverev vincente (1.90, Bet365).

Clicca qui per visualizzare il programma completo di mercoledì 13 novembre