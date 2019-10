Betting - Domenica 27 ottobre: Roger Federer cerca la 'Décima' a Basilea

ATP BASILEA

Una sola vittoria divide Roger Federer dal suo decimo successo davanti al pubblico amico, il terzo consecutivo. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario assolutamente inedito, Alex de Minaur, capace di sfruttare alla perfezione lo spicchio di tabellone lasciato sguarnito da Alexander Zverev. Il fenomeno svizzero va a caccia del suo quarto sigillo nel 2019, il 103° della sua impareggiabile carriera. Per il 20enne australiano è la quarta finale stagionale dopo i trionfi a Sydney, Atlanta e Zhuhai, ma si tratta certamente della più prestigiosa. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. PRONOSTICO: Federer vincente in due set (1.40, Bet365).

WTA FINALS

La prima edizione a Shenzhen si apre con il big match tra Naomi Osaka e Petra Kvitova, al loro secondo scontro diretto nel circuito maggiore. La tennista giapponese si è aggiudicata la finale degli Australian Open all’inizio di quest’anno, riuscendo a portare a casa una battaglia tremenda grazie allo score di 7-6(2) 5-7 6-4. La due volte campionessa di Wimbledon pare dunque intenzionata a prendersi la rivincita, peraltro su una superficie molto congeniale alle sue caratteristiche. Anche i bookmakers si attendono una partita lottata e senza esclusione di colpi, ma assegnano una lieve preferenza a Osaka. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.72, Bet365).

A seguire scenderà in campo la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, vincitrice del Roland Garros nel 2019, opposta alla rediviva Belinda Bencic. La talentuosa svizzera ha infatti agguantato il pass per le Finals al fotofinish, merito soprattutto della favolosa cavalcata a Mosca una settimana fa. L’australiana ha disputato la miglior stagione della sua carriera e vuole mettere la ciliegina sulla torta prima di staccare la spina nei prossimi due mesi. L’elvetica potrà contare sul fatto di non avere nulla da perdere, dato che la pressione poggia tutta sulle spalle della 23enne di Ipswich. PRONOSTICO: Barty vincente (1.61, Bet365).

