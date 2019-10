Betting - Mercoledì 23 ottobre: torna Federer, Berrettini aspetta Dimitrov

ATP BASILEA

Dopo un esordio simile ad un allenamento agonistico, l’idolo di casa Roger Federer torna in campo alle ore 19:00 sul Campo Centrale. Il fenomeno svizzero, che va a caccia del decimo trionfo qui a Basilea, affronterà Radu Albot per un posto nei quarti di finale. I due si sono già incontrati quest’anno, più precisamente a Miami, quando il 38enne elvetico fu obbligato ad una faticosa rimonta prima di imporsi 4-6 7-5 6-3 in oltre due ore di battaglia. Il 29enne moldavo cercherà di rovesciare il pronostico della vigilia, se si considera che una sua vittoria pagherebbe undici volte la posta. PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES (1.50, Snai).

L’altro beniamino di casa, vale a dire Stan Wawrinka, non ha mai particolarmente brillato in questo torneo. Il primo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Pablo Cuevas, che si è aggiudicato il loro unico incrocio andato in scena a Montecarlo due anni fa. Il tre volte campione Slam è reduce dalla finale ad Anversa la settimana scorsa, dove è stato beffato da Andy Murray proprio ad un passo dal traguardo. In ogni caso, il livello di ‘Stanimal’ continua a crescere con il passare dei mesi. PRONOSTICO: Wawrinka vincente in due set (1.66, Bet365).

ATP VIENNA

La rincorsa di Matteo Berrettini alle Finals di Londra prosegue, stavolta al cospetto di Grigor Dimitrov. Il 28enne bulgaro ha dato segnali di risveglio in questo finale di stagione, ma non ha ancora ritrovato la stessa continuità che gli permise di vincere il Master due anni fa. Il tennista romano è uscito sconfitto a Montecarlo qualche mese fa, un precedente negativo che non dovrebbe influire troppo nell’economia del match di domani. Anche i bookmakers sono dalla parte dell’italiano, autore di un 2019 a tratti davvero strepitoso. Un successo gli darebbe ulteriori stimoli per il rush finale. PRONOSTICO: Berrettini vincente (1.53, Bet365).

A chiudere il programma sarà Karen Khachanov, numero 2 del seeding, opposto al qualificato Marton Fucsovics. L’ungherese ha sempre espresso un ottimo tennis su questa superficie, come dimostra il 6-4 6-4 inflitto a Lorenzo Sonego nel primo round. Il 23enne russo ha offerto una prestazione solida contro Hubert Hurkacz e ha intenzione di riscattare la delusione maturata davanti al pubblico amico di Mosca. Le caratteristiche dei due giocatori sono abbastanza simili, quindi è lecito attendersi una partita equilibrata e incerta fino all’ultimo 15. Fucsovics sembra avere le carte in regola per infilare la sorpresa. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.45, Snai).

Foto: AFP