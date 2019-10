Betting - Venerdì 11 ottobre: apre Fognini, Berrettini dopo Federer

MASTERS 1000 SHANGHAI

Sono ben due gli azzurri nei quarti del penultimo Masters 1000 della stagione e in piena corsa per un posto alle Nitto ATP Finals di Londra. Il primo a scendere in campo sarà Fabio Fognini, numero 1 d’Italia, opposto a Daniil Medvedev per la terza volta nel circuito maggiore. Il bilancio degli head-to-head è in perfetto equilibrio sull’1-1, ma il 23enne russo si è aggiudicato il loro ultimo precedente andato in scena a Sydney lo scorso anno. Il veterano ligure si era invece imposto a Cincinnati nel 2017, quando Daniil non aveva ancora effettuato il definitivo salto di qualità. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.90, Bet365).

Il rendimento di Novak Djokovic è tornato elevatissimo nelle ultime uscite, merito anche del primo trionfo in carriera a Tokyo. Il prossimo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Stefanos Tsitsipas, ad un passo dalla qualificazione per le Finals. Il 21enne greco ha portato a casa la loro prima sfida a Toronto nel 2018, il torneo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico nonostante la sconfitta in finale contro Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo si è preso la rivincita qualche mese fa nell’ultimo atto del Masters 1000 di Madrid. PRONOSTICO: Djokovic vincente in due set (1.44, Bet365).

Ad aprire la sessione serale saranno Roger Federer e Alexander Zverev, che si affrontano per la settima volta a livello ATP. I due non si incontrano dalla semifinale delle ATP Finals 2018, in cui Sascha è uscito vittorioso riscattando la disfatta dell’anno precedente. Il fenomeno svizzero ha faticato più del previsto contro David Goffin negli ottavi, incappando in 40 errori gratuiti e faticando soprattutto con il diritto. Dopo l’esperienza alla Laver Cup, il 22enne tedesco sta ritrovando il giusto ritmo e andrà a caccia del colpo grosso. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.80, Bet365).

In chiusura di programma toccherà a Matteo Berrettini, che dista una manciata di punti da Zverev nella corsa all’ottavo posto della Race to London. Dall’altra parte della rete ci sarà Dominic Thiem, che lo ha battuto in quattro set nell’edizione 2018 del Roland Garros. Il tennista austriaco è reduce dal titolo conquistato a Pechino la settimana scorsa e non ha ancora ceduto set fino a questo momento. Lo stesso vale per il 23enne romano, giustiziere di Roberto Bautista-Agut in un match controllato dall’inizio alla fine. È lecito aspettarsi una partita molto lottata e incerta, dove i dettagli faranno la differenza. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.30, Snai).