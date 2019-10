Betting - Domenica 6 ottobre: Djokovic strafavorito, equilibrio a Pechino

ATP TOKYO

Una sola vittoria separa Novak Djokovic dal primo titolo nella capitale giapponese, che rappresenterebbe anche un ottimo biglietto da visita per il Masters 1000 di Shanghai (dove difenderà il titolo). Il numero 1 del mondo se la vedrà con John Millman, attuale numero 80 del ranking ATP e uscente dalle qualificazioni. Il 30enne australiano ha sfruttato un tabellone non irresistibile per arrivare fino in fondo, ma non ha mai vinto nemmeno un set contro il serbo. Nole si è imposto sia al Queen’s che agli US Open lo scorso anno e tutti gli indizi lasciano ipotizzare una nuova affermazione. PRONOSTICO: UNDER 18.5 GAMES (2.00, Bet365).

ATP PECHINO

Saranno Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas a contendersi il titolo nel ricco torneo cinese. Il giocatore austriaco conduce 3-2 nel bilancio degli head-to-head, anche se il giovane greco si è aggiudicato l'ultimo precedente andato in scena a Toronto nel 2018. Al 21enne di Atene sembra aver fatto molto bene l’esperienza della Laver Cup a Ginevra, che gli ha permesso di ricaricare il serbatoio della fiducia dopo un’orrenda estate nordamericana. Anche il numero 5 ATP ha ritrovato il giusto smalto, come dimostra la veemente rimonta su Khachanov in semifinale. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.25, Snai).

WTA PECHINO

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una finale spettacolare anche al femminile. La numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha ottenuto ben tre vittorie alla distanza nel corso della settimana, un dispendio di energie che potrebbe presentarle il conto nel caso in cui il match dovesse prolungarsi. Molto più lineare il cammino di Naomi Osaka, che ha lasciato per strada un solo set lungo il cammino (ai quarti contro Bianca Andreescu). Si tratta del quarto confronto diretto tra queste due giocatrici: l’australiana ha prevalso ad Acapulco nel 2014 e agli Australian Open nel 2018, mentre la giapponese ha portato a casa la semifinale di Nottingham lo scorso anno. PRONOSTICO: Osaka vincente in tre set (4.00, Bet365).