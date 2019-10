Betting - Venerdì 4 ottobre: Fognini cerca la semi, poche chance per Murray

ATP PECHINO

Il programma dei quarti di finale maschili si apre sul Lotus Court con il match tra Fabio Fognini e Karen Khachanov, al loro primo scontro diretto nel circuito maggiore. Il veterano ligure è ancora in piena corsa per un posto alle Nitto ATP Finals di Londra, che rappresenterebbero davvero il coronamento di un’intera carriera. Dopo aver sofferto moltissimo al debutto contro Mikhail Kukushkin, il rendimento dell’azzurro si è alzato tantissimo dinnanzi a Andrey Rublev, sconfitto con un sonoro 6-3 6-4 negli ottavi. Per i bookmakers sarà il russo a partire favorito, complice anche la superficie particolarmente rapida. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.72, Bet365).

Il livello di Andy Murray si sta progressivamente innalzando nelle ultime settimane, ne sa qualcosa il nostro Matteo Berrettini. Il tre volte campione Slam avrà bisogno di un’autentica impresa con Dominic Thiem, attuale numero 5 del mondo e apparso in grande spolvero nei giorni precedenti. Il fenomeno britannico è avanti 2-1 nel bilancio degli head-to-head, ma l’ultimo successo di ‘Muzza’ risale addirittura al Masters 1000 di Miami nel 2015. L’austriaco non ha brillato sul cemento in estate e ha pagato a caro prezzo le fatiche sulla terra battuta, ma ora ha tutta l’intenzione di chiudere bene il 2019. PRONOSTICO: Thiem vincente (1.44, Bet365).

WTA PECHINO

Da non perdere assolutamente il confronto tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova, entrambe a caccia di un posto in semifinale. Le due si sono già affrontate un paio di volte quest’anno, rispettivamente agli Australian Open e a Miami, con un bilancio di una vittoria a testa. La ceca si presenta a questo appuntamento in ottima forma, non avendo lasciato per strada nemmeno un set lungo il cammino. L’australiana ha invece faticato di più per arrivare ai quarti, rischiando parecchio al secondo round contro la padrona di casa Saisai Zheng. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.25, Snai).

Il torneo di Pechino sarà il teatro della prima sfida tra Bianca Andreescu e Naomi Osaka, che potrebbero monopolizzare il tennis con la loro rivalità nel futuro prossimo. La vincitrice degli US Open è inarrestabile e non vuole proprio saperne di perdere, merito anche della notevole fiducia acquisita grazie ai trionfi estivi. L’ex numero 1 del mondo sta finalmente tornando sui suoi standard dopo il commovente successo davanti al pubblico amico di Osaka. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un grande spettacolo, soprattutto in caso di epilogo al terzo set. PRONOSTICO: Osaka vincente (2.10, Bet365).