Betting - Mercoledì 2 ottobre: Fognini attende Rublev, Djokovic sul velluto

ATP PECHINO

Dopo il rischio enorme corso al primo turno, il nostro Fabio Fognini torna subito in campo opposto ad Andrey Rublev sul Lotus Court. Il numero 1 d’Italia è avanti 4-1 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato le ultime due sfide rispettivamente qui a Pechino l’anno scorso e a Montecarlo qualche mese fa. Il 21enne russo sta finalmente esprimendo il suo talento in questa seconda metà del 2019, quindi l’azzurro dovrà fare attenzione ed evitare sanguinosi passaggi a vuoto durante il match. Il 32enne ligure ha ancora concrete chance di staccare il pass per le Nitto ATP Finals di Londra. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (2.00, Bet365).

ATP TOKYO

Il successo al debutto contro Alexei Popyrin ha messo in mostra una buona versione di Novak Djokovic, che sembra aver recuperato a pieno dall’infortunio alla spalla che lo aveva obbligato al ritiro agli US Open. Il numero 1 del mondo proverà a ripetersi nella mattinata italiana dinnanzi al giapponese Go Soeda, numero 133 del ranking ATP, giustiziere a sorpresa del bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff. Il serbo non dovrebbe incontrare nessuna difficoltà, almeno sulla carta, complice anche una superficie non troppo congeniale alle caratteristiche del 35enne nipponico. PRONOSTICO: UNDER 18.5 GAMES (1.95, Snai).

WTA PECHINO

La giocatrice più calda del momento è senza dubbio Bianca Andreescu, protagonista di un'estate fenomenale impreziosita dal trionfo agli US Open meno di un mese fa. La 19enne canadese ha faticato più del previsto all’esordio con Aliaksandra Sasnovich e ora affronterà Elise Mertens per la seconda volta nel circuito maggiore. Le due si sono incontrate ai quarti a Flushing Meadows, dove Bianca è stata costretta a una dispendiosa rimonta prima di imporsi 3-6 6-2 6-3. Andreescu vanta un incredibile bilancio stagionale di 43-4 sul cemento, mentre la belga è già certa di guadagnare punti rispetto al 2018. PRONOSTICO: Mertens vincente (2.25, Bet365).

La numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha portato a casa tutti e quattro i precedenti contro la beniamina locale Saisai Zheng. La tennista cinese ha rimediato un netto 6-4 6-2 quest’anno a Wimbledon e non ha mai dato l’impressione di infastidire l’australiana con le sue trame di gioco. La vincitrice del Roland Garros ha offerto una prestazione convincente contro Yulia Putintseva, invece la cinese si è tolta lo sfizio di annichilire la ben più quotata Sloane Stephens. Non sarà semplice per la 25enne di Shaanxi ripetere un simile exploit davanti al pubblico amico. PRONOSTICO: Barty vincente in due set (1.50, Bet365).