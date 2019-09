Betting - Martedì 1 ottobre: Berrettini e Fognini in Cina, Djokovic a Tokyo

ATP PECHINO

Il match clou della giornata è quello che mette di fronte il nostro Matteo Berrettini e Andy Murray in apertura di programma. Il tennista romano non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio, anche se il campione scozzese non sta di certo vivendo il momento migliore della sua carriera dopo l’intervento all’anca. Il numero 8 del seeding partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare attento ad un Murray in crescendo nelle ultime settimane. Il fuoriclasse di Dunblane ha messo in mostra un buon rendimento a Zhuhai, cedendo soltanto alla distanza contro il futuro vincitore del torneo de Minaur. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (2.00, Bet365).

Domani scenderà in campo anche Fabio Fognini opposto a Mikhail Kukushkin sul Campo 2. Il 31enne kazako è avanti 2-1 nel bilancio degli head-to-head, ma le sue vittorie risalgono alle edizioni 2009 e 2014 dell’ATP di Mosca. Il veterano ligure si è invece aggiudicato il loro ultimo precedente andato in scena nel 2016 sulla terra rossa di Monaco di Baviera. Alla Laver Cup Fabio ha dimostrato di non essere ancora al top della condizione, ma proverà a tenere duro per continuare a cullare il sogno delle Nitto ATP Finals. PRONOSTICO: Fognini vincente (1.80, Bet365).

ATP TOKYO

C’è grandissima curiosità intorno all’esordio di Novak Djokovic, al rientro in campo dopo il ritiro agli US Open per via dell’infortunio alla spalla. Il primo ostacolo sul suo cammino risponde al nome dell’australiano Alexei Popyrin, situato al numero 94 del ranking mondiale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Bisognerà vedere se il numero 1 del mondo avrà recuperato a pieno dal punto di vista fisico, complici anche le innumerevoli indiscrezioni circolate durante l’ultimo mese. Il 16 volte campione Slam prenderà parte anche al Masters 1000 di Shanghai, dove l’anno scorso vinse il titolo. PRONOSTICO: UNDER 20.5 GAMES (1.72, Bet365).

WTA PECHINO

La semifinalista della passata edizione Naomi Osaka ha intenzione di chiudere bene la stagione arrivando al top della forma alle WTA Finals di Shenzhen. L’ex numero 1 del mondo se la vedrà con la qualificata Andrea Petkovic, giustiziera di Jil Teichmann nel round precedente. La tedesca vanta un bilancio di 11-11 sul cemento nel 2019, mentre la giapponese ha pagato caro qualche passo falso di troppo dopo il successo agli Australian Open. Non sembrano esserci dubbi sull’esito della sfida, a meno che la 32enne teutonica non riesca ad insinuare qualche dubbio nella mente della nipponica. PRONOSTICO: Osaka vincente in due set (1.44, Bet365).