Betting - Sabato 28 settembre: Sabalenka ad un passo dal bis a Wuhan

ATP ZHUHAI

Ad aprire il programma saranno Adrian Mannarino e Albert Ramos-Vinolas, che si affrontano per la sesta volta nel circuito maggiore. Il 31enne spagnolo è avanti 3-2 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato l’unica sfida andata in scena quest’anno sulla terra rossa di Ginevra. I due si sono incontrati due volte sul cemento, rispettivamente a Miami nel 2015 e a Pechino l’anno successivo, con il francese vittorioso in entrambe le circostanze sempre al terzo set. L’ago della bilancia pende nelle direzione dell’iberico, ma è comunque lecito attendersi una battaglia senza esclusione di colpi fino all’ultimo 15. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.83, Bet365).

La seconda semifinale mette di fronte Alex de Minaur e Roberto Bautista-Agut, che non ha lasciato scampo ad uno scarico Andreas Seppi nei quarti. Il semifinalista di Wimbledon è in lizza per un posto alle Nitto ATP Finals ed attualmente occupa la settima posizione nella Race to London, precedendo il nostro Matteo Berrettini. Il tennista di Castellon de la Plana cercherà di incrementare il proprio vantaggio durante questo weekend. Per l’australiano, che ha sorpreso Borna Coric, si tratterebbe invece della terza finale nel 2019 dopo i titoli ad Sydney e Atlanta. PRONOSTICO: Bautista-Agut vincente (1.66, Bet365).

WTA WUHAN

Aryna Sabalenka ha confermato l’ottimo feeling con questo torneo e avrà la ghiotta chance di bissare il titolo conquistato lo scorso anno. La bielorussa non ha infatti lasciato scampo alla numero 1 del mondo Ashleigh Barty e andrà a caccia del secondo trionfo stagionale dopo la meravigliosa cavalcata a Shenzhen. Ad attenderla c’è la rivelazione Alison Riske, giustiziera a sorpresa delle più quotate Elina Svitolina e Petra Kvitova lungo il cammino. La giocatrice americana sta vivendo la migliore stagione della sua carriera e sembra aver finalmente trovato la perfetta stabilità sia dentro che fuori dal campo. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.35, Snai).