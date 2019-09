Betting - Martedì 24 settembre: Cecchinato e Murray in campo a Zhuhai

ATP ZHUHAI

Sul Campo 1 tocca al nostro Marco Cecchinato, che farà il suo esordio dinnanzi al qualificato Damir Dzumhur. Il tennista siciliano è avanti 4-1 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato entrambe le sfide andate in scena quest’anno rispettivamente a Miami e a Montecarlo. L’unico sigillo del bosniaco è arrivato a Doha tre anni fa, prima che l’azzurro infilasse quattro vittorie consecutive a partire da Bucarest 2016. Il 26enne palermitano ha bisogno di un finale di stagione convincente per riscattare (almeno parzialmente) un 2019 caratterizzato da tantissime e ombre e ben poche luci. PRONOSTICO: Cecchinato vincente del 1° set (3.00, Bet365).

A chiudere il programma sarà l’ex numero 1 del mondo Andy Murray, che se la vedrà nuovamente con Tennys Sandgren a poche settimane di distanza dal loro unico precedente andato in scena a Winston-Salem. In quella circostanza l’americano si impose 7-6(8) 7-5, un risultato che convinse il britannico a ritrovare un pochino di ritmo e fiducia a livello Challenger. Il tre volte campione Slam ha recentemente ammesso di non sapere se riuscirà a tornare sui suoi standard, ma tutti gli appassionati sperano che possa togliersi qualche bella soddisfazione prima di appendere la racchetta al chiodo. PRONOSTICO: Murray vincente (1.66, Bet365).

WTA WUHAN

La campionessa di Wimbledon Simona Halep fa il suo ritorno in campo dopo la precoce eliminazione agli US Open. La giocatrice rumena, che ha annunciato la ripresa della sua collaborazione con Darren Cahill, debutterà contro Barbora Strycova in apertura sul Campo Centrale. L’ex numero 1 del mondo conduce 5-1 nel bilancio dei precedenti e ha portato a casa anche il match disputato quest’anno sul cemento di Indian Wells. L’unico scalpo della ceca è datato addirittura Parigi 2010, un dato che non fa ben sperare in vista della partita di domani. Simona non dovrebbe faticare troppo per accedere agli ottavi. PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES (1.83, Bet365).

Esordio insidioso quello che attende Ashleigh Barty opposta a Caroline Garcia per la terza volta nel circuito maggiore. La francese si è imposta in finale qui a Wuhan nel 2017 rimontando proprio l’australiana, abile a prendersi la rivincita l’anno successivo alle WTA Finals. La vincitrice del Roland Garros non è andata oltre il quarto turno agli US Open cedendo a sorpresa ad una scatenata Qiang Wang, mentre la transalpina non sta vivendo il momento migliore della sua stagione essendo reduce da cinque sconfitte negli ultimi sei incontri disputati. PRONOSTICO: Barty vincente in due set (1.66, Bet365).