Betting - Domenica 22 settembre: Medvedev e Osaka profeti in patria?

ATP SAN PIETROBURGO

Prosegue il momento magico di Daniil Medvedev, capace di raggiungere la quinta finale consecutiva dopo Washington, Montreal, Cincinnati e US Open. Il 23enne moscovita potrà contare sul sostegno del pubblico amico contro Borna Coric, avanti 4-1 nel bilancio degli head-to-head a livello ATP. Il giovane croato si è aggiudicato le ultime tre sfide andate in scena tutte lo scorso anno a Cincinnati, US Open e Parigi-Bercy. L’unico successo del russo è datato Wimbledon 2018, ma stavolta sarà lui a partire con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Per il 22ene di Zagabria si tratta della prima finale nel 2019. PRONOSTICO: UNDER 22.5 GAMES (1.70, Snai).

WTA OSAKA

L’ultimo atto mette di fronte la padrona di casa Naomi Osaka e Anastasia Pavlyuchenkova, giustiziera in semifinale della quarta testa di serie Angelique Kerber con un duplice 6-3. La russa ha così centrato la 19ma finale della sua carriera, la prima dal trionfo a Strasburgo nel 2018 (la sua ultima finale in un torneo Premier risaliva invece al 2017, quando affrontò Caroline Wozniacki in quel di Tokyo). L’ex numero 1 del mondo sta finalmente tornando sui suoi livelli dopo le evidenti difficoltà che ha incontrato in questa fase della stagione. PRONOSTICO: Osaka vincente (1.44, Bet365).

WTA SEOUL

Saranno Karolina Muchova e Magda Linette a contendersi il titolo domenica mattina. La tennista polacca si è imposta nel loro unico precedente al Bronx qualche settimana fa e si presenta a questo appuntamento senza aver ceduto neppure un set lungo il cammino. La ceca ha sofferto al debutto contro Alison Van Uytvanck, innalzando il suo rendimento con il passare dei turni e facendo un sol boccone della temibile Yafan Wang in semifinale. È lecito attendersi una battaglia senza esclusione di colpi, resa ancora più incerta dall’importanza della posta in palio. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.30, Snai).