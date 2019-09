Us Open - quote e programma: Federer in apertura, c'è Djokovic-Wawrinka

US OPEN

Sarà ancora una volta Roger Federer ad aprire il programma sull’Arthur Ashe Stadium, come già era accaduto un paio di giorni fa. Il 20 volte campione Slam se la vedrà con David Goffin, indietro 8-1 nel bilancio degli head-to-head. I due si sono già incontrati quest’anno nella finale di Halle, vinta da Roger con il punteggio di 7-6(2) 6-1, mentre l’unico sigillo del belga risale alle ATP Finals di Londra nel 2017. Dopo aver faticato parecchio nei primi due round, l’ex numero 1 del mondo ha innalzato il suo rendimento contro il povero Dan Evans lasciandogli le briciole. PRONOSTICO: UNDER 35.5 GAMES (1.83, Bet365).

Il match clou della settima giornata è senza dubbio quello tra Novak Djokovic e Stan Wawrinka, al loro 25° scontro diretto nel circuito maggiore. Il fenomeno serbo è avanti 19-5 nel computo dei precedenti, ma il 34enne svizzero si è aggiudicato la lo ultima sfida andata in scena nella finale degli US Open nel 2016. Gli infortuni che hanno condizionato Stan nelle ultime stagioni hanno impedito nuovi capitoli di questa emozionante rivalità, ma adesso il tennista elvetico sembra finalmente essere tornato sui livelli che gli competono. Da tenere d’occhio anche la spalla di Nole. PRONOSTICO: OVER 35.5 GAMES (1.83, Bet365).

Karolina Pliskova e Johanna Konta si affrontano per la seconda volta nel 2019 dopo la finale del WTA di Roma, che ha visto la ceca prevalere in due rapidi set aggiudicandosi il titolo sulla superficie a lei meno congeniale. La britannica si è imposta una sola volta, a Pechino nel 2016, ma stavolta sembra avere tutte le carte in regola per provare il colpo grosso. Pliskova è reduce da una battaglia molto dispendiosa contro Ons Jabeur, utile a mettere in evidenza tutte le sue difficoltà contro un certo tipo di avversarie. PRONOSTICO: Konta vincente (2.37, Bet365).

Il rendimento di Serena Williams sta crescendo a vista d’occhio con il passare dei turni, così come la sua tenuta atletica. Il prossimo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Petra Martic, capace di raggiungere gli ottavi a Flushing Meadows per la prima volta nella sua carriera. La croata è forse nel momento migliore della sua carriera e proverà a dare del filo da torcere alla 23 volte campionessa Slam. Dall’altra parte, Serena non ha alcuna intenzione di dover rimandare ancora l’aggancio al record di titoli Major detenuto da Margaret Court. Le quote dei bookmakers sono eloquenti. PRONOSTICO: Williams vincente in due set (1.57, Bet365).