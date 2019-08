Betting - Martedì 20 agosto: Cecchinato rivede la luce, torna Berdych

ATP WINSTON-SALEM

Marco Cecchinato è tornato a vincere un match dopo oltre tre mesi, complice anche il ritiro del kazako Bublik all’inizio del secondo set. Il prossimo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di John Millman, uscito sconfitto in entrambi i precedenti andati in scena nel 2018 rispettivamente a Budapest e a Eastbourne. Stavolta sarà però il 30enne australiano a partire con i favori del pronostico, grazie anche ad una superficie molto adatta alle sue caratteristiche. Il giocatore di Brisbane non ha brillato a Montreal e Cincinnati, dove è uscito all’esordio per mano della rivelazione giapponese Yoshihito Nishioka. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.83, Bet365).

La settimana scorsa a Cincinnati Andrey Rublev ha colto la vittoria più prestigiosa di tutta la sua carriera eliminando uno spento Roger Federer in poco più di un’ora. Il giovane russo, pesantemente condizionato dagli infortuni nelle ultime stagioni, spera finalmente di essersi messo il peggio alle spalle e dovrà vedersela con il nostro Thomas Fabbiano. Il tennista pugliese si trova bene su questi campi e non ha punti da difendere, visto che nel 2018 non ha disputato questo torneo. Il suo miglior risultato quest’anno è la semifinale raggiunta a Eastbourne. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro NO (1.33, Bet365).

Da non perdere il ritorno in campo di Tomas Berdych, sprofondato al numero 101 del ranking mondiale a causa degli innumerevoli problemi fisici che lo affliggono ormai da svariato tempo. Dall’altra parte della rete ci sarà Filip Krajinovic, già battuto qualche mese fa sul cemento indoor di Montpellier al termine di una battaglia emozionante. Il 27enne serbo sa di avere una ghiottissima per prendersi la rivincita, ma sarà interessante vedere lo stato di forma dell’ex numero 4 del mondo. I bookmakers sono molto incerti sull’esito della partita, assegnando la medesima quota ad entrambi i giocatori. PRONOSTICO: Krajinovic vincente (1.83, Bet365).

WTA NEW YORK

Il 2019 di Camila Giorgi è stato ben al di sotto delle aspettative fino a questo momento, anche per via degli infortuni che l’hanno obbligata a saltare buona parte della stagione. La tennista maceratese sta progressivamente ritrovando il suo tennis, come dimostra la convincente affermazione al debutto contro Margarita Gasparyan. Ad attenderla c’è ora Andrea Petkovic, indietro 3-2 nel bilancio degli head-to-head a livello WTA. La tedesca si è tuttavia aggiudicata le ultime due sfide a Cincinnati nel 2015 e a Dubai l’anno successivo. Per l’azzurra sarebbe fondamentale acquisire un minimo di fiducia alla vigilia degli US Open. PRONOSTICO: Giorgi vincente (1.44, Bet365).