Betting - Martedì 13 agosto: riecco Federer e Djokovic! Fognini dà forfait

MASTERS 1000 CINCINNATI

In sessione serale c’è grande attesa per il ritorno in campo di Roger Federer a circa un mese di distanza dalla beffarda finale di Wimbledon. Il fenomeno svizzero ha deciso di saltare il torneo di Montreal per arrivare al 100% qui in Ohio, dove ha sempre espresso un ottimo tennis raggiungendo l’ultimo atto nella passata edizione. Il primo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Juan Ignacio Londero, giustiziere purtroppo del nostro Matteo Berrettini all’esordio. L’argentino sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, ma non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per Roger su una superficie così rapida. PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES (1.83, Bet365).

Da non perdere nemmeno il debutto di Novak Djokovic opposto a Sam Querrey per l’undicesima volta nel circuito maggiore. Anche il numero 1 del mondo si è preso un periodo di pausa dopo il trionfo a Wimbledon e sarà chiamato a difendere il titolo conquistato qui lo scorso anno. Ad aspettarlo c’è un rivale temibile, che lo ha già battuto a Parigi-Bercy nel 2012 e soprattutto a Wimbledon tre anni fa. Il gigante americano cercherà magari di approfittare della ruggine del serbo, fermo da un mese e ancora non al top della condizione. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (2.10, Bet365).

WTA CINCINNATI

Questo scorcio di stagione si è sempre rivelato piuttosto congeniale alle caratteristiche di Victoria Azarenka, capace di arrivare per ben due volte in finale agli US Open senza mai riuscire però a sollevare il trofeo. Il primo turno non è dei più agevoli, visto che dall’altra parte della rete ci sarà la talentuosa Belinda Bencic. La 22enne svizzera è uscita sconfitta nell’unico precedente andato in scena a Wimbledon nel 2015, ma per i bookmakers sarà lei a partire leggermente favorita. È lecito attendersi una battaglia intensa ed equilibrata fino all’ultimo 15. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.83, Bet365).

Serena Williams è stata costretta al ritiro nella finale della ‘Rogers Cup’ di Toronto dopo appena quattro game per via di un infortunio alla schiena. La 23 volte campionessa Slam dovrebbe scendere in campo contro Zarina Diyas, nettamente sconfitta in tutti e tre i precedenti senza lasciare per strada nemmeno un set. Bisognerà vedere se l’americana avrà smaltito il problema accusato in Canada, altrimenti non è da escludere un forfait all’ultimo per evitare di compromettere gli imminenti US Open. La qualificata kazaka ha fatto fuori la più quotata Jessica Pegula all’esordio e sa di avere una ghiotta chance. PRONOSTICO: Williams vincente in due set (1.66, Bet365).

