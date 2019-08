Betting - Lunedì 12 agosto: tornano Murray e Berrettini, c'è Sonego-Kyrgios

MASTERS 1000 CINCINNATI

Nel ‘Day 2’ dell’ultimo Masters 1000 prima degli US Open a catalizzare tutta l’attenzione è il ritorno in singolare di Andy Murray, che torna a disputare un match a sette mesi di distanza dall’emozionante battaglia contro Roberto Bautista-Agut agli Australian Open. Dall’altra parte della rete ci sarà Richard Gasquet, indietro 8-3 nel bilancio degli head-to-head. Il fuoriclasse britannico si è aggiudicato gli ultimi cinque precedenti, ma i due non si incontrano dai quarti di finale del Roland Garros nel 2016. Sarà davvero interessante osservare lo stato di forma dell’ex numero 1 del mondo, che ha già annunciato la sua partecipazione alla tournée asiatica. PRONOSTICO: UNDER 22.5 GAMES (1.72, Bet365).

Da seguire anche l’esordio di Matteo Berrettini opposto alla wild card Juan Ignacio Londero in una sfida assolutamente inedita. Il giovane romano è al ritorno in campo dopo l’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad e lo ha obbligato al forfait a Montreal. Il pupillo di Vincenzo Santopadre partirà con i favori del pronostico su questa superficie, con la prospettiva di affrontare nuovamente Roger Federer al turno successivo. Guai però a sottovalutare il giocatore argentino, che sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. PRONOSTICO: Berrettini vincente (1.36, Bet365).

Il nostro Lorenzo Sonego non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio, che gli ha messo subito di fronte un osso duro come Nick Kyrgios. Il talento di Canberra ha potuto ricaricare le pile dopo l’eliminazione al debutto a Montreal e ha recentemente conquistato il suo secondo ‘ATP 500’ stagionale in quel di Washington. Il 24enne torinese proverà a giocarsi le sue chance fino all’ultimo, ma è chiaro che molto dipenderà dal rendimento dell’australiano, soprattutto al servizio. Non ci sono precedenti a livello ATP, un fattore che potrebbe rendere la partita più equilibrata del previsto. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.90, Bet365).

WTA CINCINNATI

Camila Giorgi sta cercando di trovare un minimo di continuità in seguito ad alcuni mesi molto bui. La tennista maceratese, reduce da un pesante tonfo contro Vika Azarenka a Toronto, se la vedrà con la greca Maria Sakkari sul Campo 10. La numero 33 del ranking WTA non è riuscita ad andare oltre il primo turno in Ontario e vanta un ruolino di 26 vittorie e 17 sconfitte nel 2019 (6-7 il bilancio sul cemento). Il suo miglior risultato stagionale è rappresentato dal titolo ottenuto a Rabat nel maggio scorso. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.30, Snai).

