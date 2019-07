Betting - Lunedì 29 luglio: Sonego e Cecchinato ci provano a Kitzbuhel

ATP KITZBUHEL

Ad aprire il programma è subito il nostro Lorenzo Sonego opposto a Federico Delbonis per la seconda volta nel circuito maggiore. Il 24enne torinese si è aggiudicato l’unico confronto diretto andato in scena quest’anno sulla terra rossa di San Paolo. L’azzurro non è andato oltre gli ottavi a Gstaad cedendo al connazionale Thomas Fabbiano, una battuta d’arresto abbastanza fisiologica dopo le innumerevoli energie spese negli ultimi mesi. Il tennista argentino era di scena ad Amburgo, dove ha eliminato il nostro Marco Cecchinato annullando ben tre match point consecutivi. La sua corsa è stata interrotta dal padrone di casa Alexander Zverev. PRONOSTICO: Sonego vincente (2.20, Bet365).

La crisi di Marco Cecchinato non vuole saperne di placarsi e il 26enne siciliano fa veramente fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. Il semifinalista del Roland Garros 2018 è scivolato al 63° posto nel ranking mondiale e non vince un match dal primo turno degli Internazionali BNL d’Italia nel maggio scorso. Marco partirà sfavorito anche contro il veterano francese Jeremy Chardy, che ha messo in mostra un rendimento quasi sorprendente su questa superficie. Un unico precedente al Challenger di Irving nel 2015, quando il transalpino si impose in due rapidi set. PRONOSTICO: Chardy vincente (1.53, Bet365).

Non particolarmente suggestivo il derby austriaco che mette di fronte Dennis Novak e Jurij Rodionov, entrambi situati ben oltre la 100ma piazza ATP. Il 25enne di Wiener Neustadt ha portato a casa l’unico precedente tenutosi l’anno scorso proprio qui a Kitzbuhel. In quella circostanza, il 20enne di Norimberga riuscì comunque a prolungare la sfida al terzo set, con l’auspicio stavolta di mirare al bersaglio grosso. È lecito attendersi una partita molto tesa e incerta, dove il pubblico sarà schierato dalla parte di entrambi i beniamini. Un posto agli ottavi nel torneo di casa rappresenterebbe un buonissimo risultato per ciascuno dei due contendenti. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.75, Snai).

WTA KARLSRUHE

Una splendida Jasmine Paolini ha infiammato il pubblico amico di Palermo mettendo alle corde anche la grande favorita Kiki Bertens. La speranza è che la giocatrice toscana riesca a ripetersi anche questa settimana, stanchezza permettendo. Non c’è dubbio infatti che Jasmine abbia speso molte energie sia fisiche che mentali negli ultimi sette giorni, quindi sarà fondamentale partire bene contro Sabine Lisicki. La tedesca, finalista a Wimbledon nell’edizione 2013, occupa la 262ma posizione WTA e non è riuscita a superare le qualificazioni in nessuno dei tre i tornei disputati sull’erba. PRONOSTICO: UNDER 21.5 GAMES (1.83, Bet365).