Betting - Giovedì 18 luglio: Jannik Sinner non smette di stupire

ATP UMAGO

Non semplice l’impegno che attende il nostro Salvatore Caruso opposto al numero 2 del seeding Borna Coric. Il 22enne croato è al rientro dopo aver saltato Wimbledon a causa del problema agli addominali accusato durante il torneo di Halle. Il tennista pugliese cercherà di sfruttare eventuali incertezze del rivale, ma non sarà affatto agevole scardinare la solidità di un giocatore come Coric. Si tratta di una sfida assolutamente inedita nel circuito maggiore, un fattore che potrebbe giovare al numero 125 ATP reduce da un ottimo periodo di forma. Borna parte comunque nettamente favorito. PRONOSTICO: Coric vincente in due set (1.83, Bet365).

La maturità messa in mostra da Jannik Sinner in questi primissimi scampoli della sua carriera lascia ben sperare in ottica futura. La giovanissima promessa azzurra proverà ancora una volta a oltrepassare i suoi limiti contro Aljaz Bedene, giustiziere di uno spento Marco Cecchinato al primo turno. Il 29enne britannico ha l’esperienza dalla sua parte, ma dovrà fare grande attenzione a non sottovalutare il 17enne altoatesino, che ha già dimostrato di non nutrire alcun timore reverenziale. Sarà interessante constatare gli ulteriori progressi effettuati da Sinner, che occupa attualmente la 208ma piazza ATP. Non ci sono precedenti tra i due. PRONOSTICO: Bedene vincente in due set (1.80, Bet365).

ATP BASTAD

Il rendimento di Richard Gasquet appare ben lontano da quello dei tempi migliori, complici anche i numerosi guai fisici che lo hanno afflitto negli ultimi mesi. Il giocatore francese se la vedrà con l’austriaco Dennis Novak per la prima volta a livello ATP. Il numero 50 del mondo non è andato oltre il primo turno a Wimbledon cedendo nettamente al connazionale Lucas Pouille, capace di spingersi fino al terzo round contro Federer. Richard vanta un bilancio non eccezionale di 3-3 sulla terra quest’anno, ma non dovrebbe avere problemi a portare a casa la vittoria. PRONOSTICO: Gasquet vincente (1.40, Bet365).

Derby sudamericano quello che mette di fronte Pablo Cuevas e Federico Delbonis, al loro quarto scontro diretto complessivo. Il 33enne uruguaiano è avanti 2-1 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi imposto nelle ultime due sfide andate in scena proprio a Bastad nel 2015 e a Rio de Janeiro l’anno successivo. L’argentino è scivolato al numero 70 della classifica e ha raccolto appena 10 vittorie nel 2019 a fronte di ben 14 sconfitte. Chissà che il ritorno sul rosso non possa restituirgli la linfa smarrita. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.92, Snai).