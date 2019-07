Betting - Mercoledì 17 luglio: Jasmine Paolini lancia la sfida a Cornet

ATP BASTAD

Davvero incerto il derby spagnolo che mette di fronte Albert Ramos-Vinolas e Fernando Verdasco, che si affrontano per l’ottava volta nel circuito maggiore. Il 35enne madrileno è avanti 5-2 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato nettamente l’ultimo precedente andato in scena proprio qui a Bastad due anni fa. Il tennista catalano resta un osso duro su questa superficie, quindi è lecito attendersi una battaglia senza esclusione di colpi fino all’ultimo 15. Nando è reduce da una discreto Wimbledon, dove ha raggiunto gli ottavi prima di cedere in quattro set al belga David Goffin. PRONOSTICO: Verdasco vincente (1.50, Bet365).

Ad aprire il programma sarà Cristian Garin, accreditato della testa di serie numero 1 questa settimana. Ad attenderlo c’è subito Jeremy Chardy, che si è arreso soltanto al tiebreak decisivo nel loro ultimo incrocio a Houston qualche mese fa. Il veterano transalpino si era imposto agevolmente nelle prime due sfide a Vina del Mar nel 2013 e nel 2014. Per i bookmakers il 23enne cileno è leggermente favorito, ma dovrà evitare sanguinosi passaggi a vuoto nel corso del match, altrimenti Chardy è pronto ad approfittarne. Le caratteristiche di Garin gli attribuiscono comunque un bel vantaggio su questi campi. PRONOSTICO: OVER 23.5 GAMES (2.10, Snai).

WTA LOSANNA

Ottimo esordio per la nostra Jasmine Paolini sulla terra rossa svizzera. La giocatrice toscana avrà però bisogno di innalzare ulteriormente il suo livello contro Alizé Cornet, giustiziera dell’altra azzurra Martina Trevisan nel round precedente. La terza favorita del seeding ha messo in mostra una buona condizione e sembra intenzionata ad arrivare fino in fondo grazie ad una tabellone abbastanza comodo. A Paolini il difficile compito di rovinare i suoi piani, confidando magari in una performance sottotono della sua avversaria. Un eventuale successo darebbe tantissima fiducia alla numero 154 del ranking WTA. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (1.83, Bet365).

Caroline Garcia sta cercando di smaltire la delusione rimediata a Wimbledon, che l’ha vista uscire di scena addirittura al primo turno per mano della cinese Shuai Zhang. Dopo aver lasciato cinque game alla tedesca Lottner al debutto, la francese se la vedrà con l’americana Bernarda Pera per un posto nei quarti. La tennista di origini croate non sta vivendo un momento eccezionale sotto ogni punto di vista, motivo per cui non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. L’obiettivo di Garcia è quello di affinare i propri automatismi in vista delle fasi cruciali del torneo. PRONOSTICO: Garcia vincente in due set (2.25, Bet365).