Wimbledon - quote e programma: Serena Williams verso l'ennesima finale

WIMBLEDON

La prima semifinale dell’edizione 2019 è quella tra Elina Svitolina e Simona Halep, al loro ottavo scontro diretto nel circuito maggiore. La tennista ucraina è avanti 4-3 nel bilancio degli head-to-head, ma la rumena si è aggiudicata l’ultimo precedente andato in scena quest’anno a Doha. Era dal 2014 che l’ex numero 1 del mondo non accedeva tra le migliori quattro ai Championships, sfruttando anche la minore pressione sulle sue spalle. È lecito attendersi una battaglia senza esclusione di colpi, dove il fattore mentale potrebbe giocare un ruolo determinante per entrambe le giocatrici. Svitolina mira a raggiungere la sua prima finale in un Major. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.83, Bet365).

La caccia di Serena Williams al record di Margaret Court potrebbe giungere al suo coronamento qui a Wimbledon. A separare la fuoriclasse americana dall’ennesima finale c’è soltanto Barbora Strycova, autentica rivelazione del torneo grazie ad uno stile di gioco atipico e insidioso. La veterana ceca non ha racimolato nemmeno un set nei tre precedenti, ma la consapevolezza di non avere nulla da perdere le darà un piccolo aiuto. Serena ha innalzato il proprio rendimento nella seconda settimana e difficilmente si lascerà sfuggire questa ghiottissima occasione. A Strycova il compito di ribellarsi a un destino (quasi) già scritto. PRONOSTICO: Williams vincente in due set (1.72, Bet365).