Wimbledon - quote e programma: apre Djokovic, poi Federer e Nadal

WIMBLEDON

Un solo set ceduto da Novak Djokovic per accedere ai quarti, dove si troverà di fronte David Goffin per la settima volta nel circuito maggiore. Il numero 1 del mondo è avanti 5-1 nel bilancio degli head-to-head, ma il belga si è aggiudicato l’ultimo precedente andato in scena a Montecarlo nel 2017. Non si sono invece mai affrontati sull’erba. L’ago della bilancia pende tutto nella direzione del fuoriclasse serbo, il cui approdo in finale assomiglia sempre di più ad una formalità. Il 28enne di Rocourt, dopo la finale raggiunta a Halle, sta esprimendo un gran tennis anche qui all’All England Club. PRONOSTICO: Djokovic vincente in tre set (1.44, Bet365).

L’otto volte campione Roger Federer ha inflitto una sonora lezione al nostro Matteo Berrettini negli ottavi, complice anche l’enorme tensione che ha bloccato il giovane romano per tutto il match. Ad attenderlo c’è ora Kei Nishikori, autore di uno splendido torneo fino a questo momento e reduce dalla vittoria ottenuta sullo svizzero alle ATP Finals dello scorso anno. L’ex numero 1 del mondo non avrà vita semplice stavolta e la lentezza dell’erba potrebbe dare una mano al 29enne giapponese. Tra i Big 3, Roger è forse quello che rischia maggiormente. PRONOSTICO: OVER 33.5 GAMES (1.80, Bet365).

Il quarto di finale con minore appeal è senza dubbio quello che mette di fronte Roberto Bautista-Agut e Guido Pella, entrambi abilissimi a sfruttare i numerosi buchi presenti in tabellone. Il giocatore spagnolo si è imposto sia agli Australian Open nel 2017 che a Monaco di Baviera quest’anno, senza dimenticare che l’argentino ha dovuto rimontare due set a Milos Raonic nel turno precedente. La tensione giocherà un ruolo decisivo vista l’importanza della posta in palio, quindi è lecito attendersi una sfida equilibrata e ricca di scambi lunghi. Per i bookmakers l’iberico staccherà il pass per la semifinale. PRONOSTICO: OVER 35.5 GAMES (1.83, Bet365).

Sul Campo 1 toccherà poi a Rafael Nadal opposto al bombardiere Sam Querrey, che lo ha battuto nella finale di Acapulco un paio di stagioni fa. Il rendimento al servizio del gigante americano sarà la chiave della partita, oltre all’incisività del maiorchino in fase di risposta. Il numero 2 del mondo ha davvero impressionato fino a questo momento nonostante le insidie del tabellone, tanto da indurre molti addetti ai lavori a considerarlo il secondo favorito dietro Djokovic. Inoltre, la prospettiva dell’ennesimo capitolo della rivalità con Federer stuzzica tutti gli appassionanti. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (1.44, Bet365).