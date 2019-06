Wimbledon - quote e programma: debutta Novak Djokovic, in campo sei azzurri

WIMBLEDON

Ad inaugurare il Campo Centrale sarà il campione uscente, Novak Djokovic, che avrà un esordio non semplice dinnanzi al veterano tedesco Philipp Kohlschreiber. Il numero 1 del mondo è avanti 10-2 nel bilancio degli head-to-head, ma il 35enne di Augsburg si è già imposto quest’anno a Indian Wells. Il fuoriclasse serbo ha poi vinto a Montecarlo e Roma, ma dovrà comunque fare attenzione ad un rivale esperto e insidioso su questa superficie. Nole è tornato alla sua routine abituale dopo la parentesi del 2018, decidendo di non partecipare a nessun torneo prima dei Champioships. PRONOSTICO: UNDER 30.5 GAMES (1.80, Bet365).

Debutto proibitivo quello che attende il nostro Thomas Fabbiano, reduce dalla splendida semifinale a Eastbourne lo scorso weekend. Il 30enne pugliese sarà chiamato ad un’autentica impresa contro Stefanos Tsitsipas, considerato il quarto favorito dai bookmakers dopo Djokovic, Federer e Nadal. Il giovane greco si è inoltre aggiudicato l’unico precedente andato in scena nella passata edizione di Wimbledon, peraltro con un sonoro 6-2 6-1 6-4 in appena due ore di gioco. L’obiettivo di Fabbiano sarà rendere arduo il compito di Tsitsi, che non ha esattamente brillato a ‘s-Hertogenbosch e al Queen’s. La pressione è tutta sulle spalle del 20enne di Atene. PRONOSTICO: Tsitsipas vincente in quattro set (3.75, Bet365).

Da non perdere assolutamente il confronto generazionale tra Venus Williams e Cori Gauff, capace di superare le qualificazioni all’età di 15 anni. La 39enne americana è invece la giocatrice più anziana inserita nel main draw e potrebbe trattarsi della sua ultima apparizione all’All England Club. Gauff ha più volte ammesso di ispirarsi alle sorelle Williams, quindi dovrà essere brava a gestire la pressione di giocare contro una leggenda di questo sport sul prestigiosissimo Campo 1. Venus parte favorita grazie alla sua esperienza, ma è lecito attendersi un match spettacolare e ricco di pathos. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (2.00, Bet365).

L’ex numero 1 del mondo Naomi Osaka sta vivendo un momento abbastanza complicato, non solo per aver ceduto la vetta del ranking mondiale ad Ashleigh Barty. La tennista giapponese non ha ancora trovato il giusto feeling su questa superficie e la sua fiducia latita dopo le delusioni accumulate sulla terra battuta. Il primo ostacolo sul suo cammino è la kazaka Yulia Putintseva, che l’ha sconfitta nettamente nell’ultimo precedente a Birmingham meno di due settimane fa. Il contesto di uno Slam renderà tutto diverso, ma la sorpresa potrebbe davvero essere dietro l’angolo. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.40, Snai).