Betting - Domenica 23 giugno: Roger Federer vuole il decimo titolo a Halle

ATP HALLE

Soltanto David Goffin separa Roger Federer dal decimo titolo in questo torneo, che gli consentirebbe anche di riscattare la finale persa l’anno scorso per mano di Borna Coric. Il venti volte campione Slam ha passeggiato in semifinale contro Herbert dopo aver faticato parecchio dinnanzi a Tsonga e Bautista-Agut, mentre il belga ha eliminato il nostro Matteo Berrettini sfoderando una prestazione solidissima dall’inizio alla fine. Il fenomeno svizzero è avanti 7-1 nel bilancio degli head-to-head, con l’unica affermazione del belga che risale alla semifinale delle ATP Finals 2017. I due non si affrontano dal Masters 1000 di Cincinnati 2018, quando Goffin fu costretto al ritiro all’inizio del secondo set. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.87, Snai).

ATP ANTALYA

Tocca subito a Lorenzo Sonego impegnato sul Centrale contro Joao Sousa. Il 30enne portoghese si è aggiudicato l’unico incrocio tra i due andato in scena agli Internazionali d’Italia tre anni fa, ma da allora il giovane torinese ha avuto una crescita esponenziale. Il numero 74 ATP può esprimersi bene anche su questa superficie disponendo di un ottimo servizio, ma dovrà acquisire la giusta fiducia e trovare gli automatismi in vista di Wimbledon. Sarebbe importante ottenere qualche vittoria qui in Turchia. PRONOSTICO: Sonego vincente (2.37, Bet365).

WTA BIRMINGHAM

Ashleigh Barty è davvero ad un passo da un risultato storico, che rappresenterebbe il coronamento di innumerevoli sforzi nella stagione migliore della sua carriera. La fresca vincitrice del Roland Garros ha bisogno infatti di una sola vittoria per diventare la nuova numero 1 del mondo, scalzando Naomi Osaka proprio alla vigilia di Wimbledon. L’ultimo ostacolo risponde al nome di Julia Goerges, che l’ha battuta nella passata edizione di questo torneo. La giocatrice australiana si è presa la rivincita a Zhuhai lo scorso anno, ma dovrà stare molto attenta a gestire bene la pressione esterna. PRONOSTICO: Barty vincente in due set (1.66, Bet365).