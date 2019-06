Roland Garros - quote e programma: sarà ancora Nadal vs Thiem

ROLAND GARROS

Per il secondo anno consecutivo, Rafael Nadal e Dominic Thiem si contenderanno il titolo nello Slam parigino. Nel 2018, il fuoriclasse spagnolo si impose con un netto 6-4 6-3 6-2 e anche stavolta partirà con i favori del pronostico. Il maiorchino va a caccia del dodicesimo trionfo all’ombra della Torre Eiffel, che gli permetterebbe di agguantare il 18° Slam della sua straordinaria carriera.

L’ex numero 1 del mondo ha lasciato per strada un solo set, al terzo turno contro David Goffin, oltre a godere di un giorno in più di riposo rispetto al suo avversario. L’austriaco avrà bisogno di un’autentica impresa, complice anche la tremenda battaglia contro Novak Djokovic andata in scena tra venerdì e sabato. L’eventualità che la finale slittasse a lunedì è stata prontamente smentita.

Il pupillo di Nicolas Massu ha dimostrato di essere il vero antagonista di Nadal su questa superficie e il suo rendimento ha subito un’impennata dopo aver balbettato nei primi due round.

Thiem ha inoltre portato a casa la semifinale di Barcellona grazie a un duplice 6-4, quindi possiede le armi per insidiare il 17 volte campione Slam. La speranza è che Dominic riesca a recuperare dal punto di vista fisico, altrimenti assisteremo al solito show di Nadal. PRONOSTICO: Nadal vincente in quattro set (3.75, Bet365).