Roland Garros - quote e programma: Djokovic travolgerà anche Zverev?

Ecco il programma dei quarti di finale della parte alta del tabellone maschile e femminile. Il match di cartello è senz’altro quello tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e il campione in carica delle ATP Finals Alexander Zverev, sfida che andrà in scena sul Philippe-Chatrier.

Nole deve rispondere agli altri due Big Three, Roger Federer e Rafael Nadal, che oggi si sono conquistati l’approdo in semifinale battendo rispettivamente Wawrinka e Nishikori; ma per farlo dovrà superare un ostacolo più insidioso di quanto le quote dei bookmakers non lascino presagire.

Dopo diversi mesi infernali, Zverev è apparso infatti in grande crescita in questo Roland Garros. Giocando con ritrovata aggressività nei punti importanti e mantenendo il giusto atteggiamento mentale anche nelle situazioni di svantaggio, il tedesco è riuscito a spuntarla da battaglie che, poche settimane fa, lo avrebbero visto uscire sconfitto, e a tornare ad un passo da quella che sarebbe la sua prima, ambitissima, semifinale Slam.

Sascha, inoltre, sa come si batte il serbo in un palcoscenico illustre: lo ha fatto nella finale di Roma 2017 e in quella delle Finals di Londra lo scorso novembre. Djokovic, per contro, si presenta a questo quarto in grande fiducia e con pochissime energie spese nei primi quattro turni: riuscirà a sbarazzarsi anche del tedesco e a proseguire così la sua corsa al secondo titolo a Parigi? Deve fare attenzione anche Dominic Thiem, impegnato sul Suzanne-Lenglen contro un Karen Khachanov reduce dalla convincente vittoria in quattro set maturata ai danni di Juan Martin del Potro.

L’austriaco parte ovviamente favorito, e anche la statistica dei precedenti, decisamente favorevole a Khachanov (che conduce 3-0), non sembra poter avere troppa rilevanza, visto che i due si sono sempre affrontati sul cemento.

Nel femminile, scende in campo la grande favorita nella corsa al titolo, la campionessa in carica Simona Halep, che sul Centrale sfida la matricola Anisimova. Tutti i favori del pronostico sono ovviamente dalla parte della rumena, che però dovrà stare attenta all’esuberanza e alla potenza della giovane statunitense.

Ad aprire le danze sul Suzanne-Lenglen saranno infine Ashleigh Barty e Madison Keys, che va a caccia della seconda semifinale consecutiva a Parigi. I precedenti dicono 1-1, ma il più rilevante è quello disputato proprio qui al Roland Garros (allora era un semplice primo turno) due anni fa, con il comodo 6-3 6-2 graffiato dall’americana in appena 63 minuti di partita.

