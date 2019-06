Roland Garros - quote e programma: Fognini a caccia del bis contro Zverev

Ecco l’ordine di gioco degli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile e femminile. Occhi puntati sul numero 1 del mondo Novak Djokovic, che sul Philippe-Chatrier affronta da stra-favorito Jan-Lennard Struff.

Nole non ha ancora perso un set nel torneo, e tutto lascia pensare che la striscia vincente proseguirà domani, tenendo anche conto della maratona di ieri di Struff contro Coric. A seguire sarà la volta di Dominic Thiem, impegnato contro il beniamino di casa Gael Monfils.

Anche se l’austriaco conduce 4-0 nei precedenti (di cui due sul rosso), il match potrebbe risultare più equilibrato del previsto se Monfils riuscisse ad infiammare il pubblico del Centrale. Più aperte, almeno sulla carta, le sfide che andranno in scena sul Suzanne-Lenglen.

A cominciare dal match del nostro Fabio Fognini, che ritrova Alexander Zverev a un mese di distanza dalla sfida di Monte Carlo, dove il ligure si impose in due set. Molto affascinante anche la sfida tra Karen Khachanov e Juan Martin del Potro, che conduce 3-0 nei precedenti con il russo (tutti però disputati sul veloce).

Nel femminile, ad aprire le danze sul Centrale sarà Ashleigh Barty, che parte favorita con Sofia Kenin, ieri giustiziera di Serena Williams. Sulla carta più agevole l’impegno della campionessa in carica Simona Halep, che sfiderà la giovane polacca Iga Swiatek, mentre Katerina Siniakova, che ieri ha regolato Naomi Osaka, andrà a caccia di un nuovo scalpo illustre contro Madison Keys.

In chiusura di programma, sul Suzanne-Lenglen andrà in scena l’ottavo delle debuttanti, con la statunitense Anisimova e la spagnola Bolsova che si giocheranno un sorprendente posto ai quarti di finale. Betting - Il nostro consiglio di giornata: Fognini - Zverev Over 39.5 giochi (quota 1.83, Bet365), Djokovic - Struff Under 29.5 giochi (quota 1.72, Bet365), Khachanov - Del Potro Numero Set 5 (quota 3.50, Bet365), Siniakova - Keys 2 (quota 1.66, Bet365).