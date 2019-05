Roland Garros - quote e programma: ecco Djokovic, Nadal e Serena Williams

Ecco il secondo Order of play del Roland Garros 2019. Sul Philippe Chatrier scenderanno in campo i due grandi favoriti nella corsa al titolo, nonchè numero 1 e numero 2 del mondo: Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Il primo ad esordire sarà proprio l'11 volte campione di Parigi, che affronterà il qualificato Hanfmann dopo il match di Caroline Wozniacki; subito dopo toccherà al serbo, chiamato al più complicato test contro Hubert Hurkacz.

In chiusura di programma scenderà invece in campo Serena Williams, grande favorita contro la Diatchenko. Nomi illustri anche sul Suzanne Lenglen, che vedrà in campo la campionessa di Madrid Kiki Bertens, la campionessa di Stoccarda Petra Kvitova e il finalista della scorsa edizione Dominic Thiem, impegnato all'esordio contro l'americano Paul; mentre il Simonne-Mathieu celebrerà l'esordio del campione 2015 Stan Wawrinka.

Tra gli altri match interessanti di giornata, si segnalano la sfida tra Coric e Bedene sul campo 1, lo scontro Shapovalov- Struff sul campo 7, l'esordio della finalista di Roma Johanna Konta, impegnata sempre sul 7 contro la qualificata Lottner, e il match di Daniil Medvedev, che in apertura di programma sfiderà sul campo 14 il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert.

Non mancano infine le presenze azzurre, entrambe sul Campo 4: dapprima Salvatore Caruso affronterà Jaume Munar, quindi Giulia Gatto-Monticone se la vedrà con Sofia Kenin. Betting - Il nostro consiglio di giornata: Djokovic vincente 3-1 (quota 4.33, Bet365), Shapovalov - Struff over 39.5 giochi (quota 2.00, Bet365).