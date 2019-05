Betting - Domenica 5 maggio: Berrettini vuole la seconda finale consecutiva

ATP MONACO

La pioggia copiosa abbattutasi su Monaco ha rimandato la semifinale di Matteo Berrettini opposto a Roberto Bautista-Agut. Il bilancio degli head-to-head è in perfetto equilibrio sull’1-1, con il giovane romano che si è imposto nell’unico incrocio sulla terra rossa a Gstaad nel 2018. Lo spagnolo si è preso la rivincita all’inizio di quest’anno a Doha, quindi non sarà semplice per Matteo centrare la nona vittoria consecutiva. La fiducia accumulata da Berrettini nelle ultime settimane fa ben sperare anche in vista di Roma e del Roland Garros. L’allievo di Santopadre avrà la chance di ritoccare il suo best ranking. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.25, Snai).

WTA MADRID

Tocca alla numero 1 del mondo Naomi Osaka aprire la sessione diurna contro Dominika Cibulkova, già battuta a Tokyo sia nel 2016 che l’anno scorso. Il ritiro a Stoccarda lascia più di qualche incertezza sullo stato di forma della giapponese, che deve guardarsi le spalle dall’assalto di Petra Kvitova ormai vicinissima nel ranking. La slovacca, dal canto suo, non sta attraversando il momento migliore della sua carriera, come dimostra anche l’eliminazione al primo turno a Stoccarda per mano della non irresistibile Minnen. Osaka non dovrebbe incontrare grossi problemi a portare a casa la vittoria in due set. PRONOSTICO: Osaka vincente in due set (2.20, Bet365).

Molto atteso l’esordio della padrona di casa Garbine Muguruza, che è tornata finalmente al successo conquistando il titolo a Monterrey. Il primo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Petra Martic, classe 1991 e dotata di un buonissimo talento dal punto di vista tecnico. La croata è uscita sconfitta 6-2 7-5 al Roland Garros nel 2015, ma stavolta è lecito attendersi un match incerto e lottato fino all’ultimo 15. I bookmakers considerano la spagnola leggermente favorita, complice anche la sua maggiore esperienza su questi palcoscenici. Il fatto di giocare davanti al pubblico amico potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (1.80, Bet365).

Lesia Tsurenko non ha mai battuto Angelique Kerber nei tre precedenti a livello WTA, l’ultimo dei quali risale alla serie di Fed Cup tra Ucraina e Germania nel 2017. L’ex numero 1 del mondo non ha brillato a Stoccarda, uscendo di scena già ai quarti e dando la sensazione di essere ancora lontana dalla miglior forma. La 29enne di Vladimirec può essere un’avversaria insidiosa anche su questa superficie, ma difficilmente la tedesca si lascerà sorprendere in un torneo così importante. Kerber dovrà soltanto evitare pericolosi cali di concentrazione. PRONOSTICO: Kerber vincente in due set (1.50, Bet365).