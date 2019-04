Betting - Giovedì 18 aprile: Nadal, Djokovic e tre azzurri cercano i quarti

MASTERS 1000 MONTECARLO

Dopo aver faticato tremendamente all’esordio contro Rublev, il nostro Fabio Fognini ha potuto beneficiare del ritiro di Gilles Simon ancora prima di scendere in campo. A separare il ligure dai quarti c’è Alexander Zverev, numero 3 ATP, che lo ha sconfitto in entrambi i precedenti andati in scena nel 2017 a Roma e Pechino. Il 21enne tedesco non ha iniziato benissimo la stagione e non ha brillato nemmeno a Marrakech la settimana scorsa, ma servirà un’ottima versione di Fognini per tentare l’impresa. Un match del genere potrebbe davvero rappresentare l’occasione giusta per raddrizzare questo 2019. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (1.80, Bet365).

Se c’era qualche piccolo dubbio sulle sue condizioni fisiche, Rafael Nadal ha risposto da campione rifilando un severo 6-1 6-1 al connazionale Roberto Bautista-Agut al debutto nel Principato. Il fuoriclasse spagnolo se la vedrà agli ottavi con Grigor Dimitrov, capace di batterlo una sola volta in dodici scontri diretti (a Pechino nel 2016). L’ultimo incrocio risale alla semifinale di Montecarlo dello scorso anno, quando il maiorchino si impose con un netto 6-4 6-1 in poco più di un’ora e mezza. In questo momento della sua carriera, per il bulgaro sarebbe già un’impresa rendere la partita equilibrata. PRONOSTICO: Nadal vincente in due set (1.20, Bet365).

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non ha offerto una prestazione esaltante al primo turno contro Philipp Kohlschreiber, fugando solo parzialmente le incognite relative al suo stato di forma dopo un Sunshine Double sottotono. Dall’altra parte della rete ci sarà Taylor Fritz, numero 65 del ranking, che è apparso davvero a suo agio infliggendo una lezione al più quotato Diego Schwartzman. L’ago della bilancia verte tutto dalla parte del serbo, ma sarà interessante constatare dei progressi rispetto alle ultime uscite ben poco convincenti. D’altronde, l’obiettivo di Nole è farsi trovare al 100% a Parigi. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (2.50, Bet365).

Ad aprire il programma sul Campo dei Principi sarà Marco Cecchinato opposto a Guido Pella, giustiziere a sorpresa di Marin Cilic dopo una battaglia di quasi due ore e mezza. Il 26enne palermitano è avanti 2-0 nel bilancio degli head-to-head, oltre ad essersi aggiudicato la semifinale di Buenos Aires un paio di mesi fa. Ceck è reduce dalla straordinaria rimonta su Stan Wawrinka nel round precedente, utile a conferirgli ulteriore fiducia nello spicchio di stagione più importante della sua carriera. Guai però a sottovalutare il 28enne di Bahia Blanca, che darà il 100% fino all’ultimo 15. PRONOSTICO: Cecchinato vincente (1.57, Bet365).