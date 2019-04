Betting - Martedì 16 aprile: debutta Djokovic, poi Cecchinato-Wawrinka

MASTERS 1000 MONTECARLO

La stagione sul rosso di Novak Djokovic inizia dinnanzi a Philipp Kohlschreiber, indietro 8-2 nel bilancio degli head-to-head, ma capace di batterlo contro ogni pronostico a Indian Wells qualche settimana fa. Il numero 1 del mondo vorrà certamente prendersi la rivincita, oltre a riscattare i deludenti risultati collezionati nel Sunshine Double. L’obiettivo del fuoriclasse serbo è quello di presentarsi al top della condizione al Roland Garros, ma saranno importanti anche i tornei di avvicinamento a Parigi. Il 35enne tedesco è intenzionato a vender cara la pelle, sperando magari in una versione sottotono di Nole. PRONOSTICO: Djokovic vincente in due set (1.50, Bet365).

In chiusura di programma ci sarà il big match fra il nostro Marco Cecchinato e Stan Wawrinka, al loro primo scontro diretto assoluto nel circuito maggiore. Il tennista siciliano si presenta a questo appuntamento in perfetta forma, avendo potuto beneficiare anche del ritiro di Dzumhur dopo appena 18 minuti di gioco. I bookmaker considerano lo svizzero leggermente favorito, ma è lecito attendersi una partita equilibratissima su una superficie molto congeniale ad entrambi. ‘Stanimal’ si è aggiudicato questo torneo nel 2014, mentre l’azzurro ha già dimostrato di poter battere chiunque sul mattone tritato. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.90, Snai).

Marin Cilic non sta sicuramente vivendo l’anno migliore della sua carriera, anche per via di una serie di guai fisici che lo affliggono dall’inizio della stagione. Il primo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Guido Pella, autore di una rimonta sensazionale a Wimbledon l’anno scorso dopo aver ceduto nettamente i primi due set. Il 28enne argentino è un osso duro sulla terra, motivo per cui servirà un Cilic in grande spolvero per evitare l’ennesima eliminazione prematura. Il gigante croato ha ottenuto appena quattro vittorie in questo avvio di 2019 senza mai andare oltre gli ottavi. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (2.20, Bet365).

Tocca a Jo-Wilfried Tsonga alzare il sipario sul Campo Centrale, opposto per la prima volta in carriera al giovane americano Taylor Fritz. Il veterano francese sta ultimando il suo processo di recupero dopo aver saltato buona parte della scorsa stagione ed è reduce dalla semifinale a Marrakech, dove a beffarlo è stato il connazionale Benoit Paire in rimonta. Il 21enne a stelle e strisce ha iniziato molto male il 2019, come dimostrano le quattro eliminazioni consecutive al primo turno. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Jo, semifinalista qui nel 2013 e nel 2016. PRONOSTICO: UNDER 21.5 GAMES (1.80, Bet365).