Betting - Giovedì 11 aprile: Zverev chiude il programma a Marrakech

ATP MARRAKECH

Dopo un esordio abbastanza convincente, il numero 1 del seeding Alexander Zverev affronta la giovane promessa spagnola Jaume Munar. Il 21enne maiorchino ha dimostrato di poter essere pericoloso sulla terra battuta, grazie anche ai consigli dell’illustre connazionale Rafael Nadal che lo ha ospitato nella sua Academy. L’obiettivo del tedesco è quello di mettere in cascina qualche vittoria a poche settimane da Madrid e Roma, dove Sascha avrà il compito di difendere numerosi punti. Zverev è reduce da un Sunshine Double a dir poco disastroso, influenzato da una condizione fisica approssimativa e da un atteggiamento non proprio ottimale. PRONOSTICO: Zverev vincente in due set (1.72, Bet365).

Spettacolo assicurato nel derby francese tra Benoit Paire e il connazionale Pierre-Hugues Herbert, giustiziere del nostro Thomas Fabbiano nel round precedente. Il numero 50 ATP si è aggiudicato il loro primo scontro diretto risalente a Parigi-Bercy nel 2013, ma Paire si è preso la rivincita due anni fa sull’erba di Wimbledon. Il 29enne di Avignone è considerato leggermente favorito dai bookmaker, ma è lecito aspettarsi una battaglia incerta ed equilibrata fino all’ultimo 15. Dopo aver centrato la finale nel Challenger di Marbella, Benoit ha racimolato appena cinque game con il nostro Roberto Marcora a Sophia Antipolis. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.95, Snai).

Philipp Kohlschreiber si è tolto lo sfizio di battere il numero 1 del mondo Novak Djokovic a Indian Wells, prima di infortunarsi nel match successivo e dare forfait a Miami. Ad attenderlo per un posto nei quarti ci sarà Pablo Andujar, indietro 2-1 nel bilancio degli head-to-head a livello ATP. Il veterano spagnolo è uscito vittorioso nell’ultimo precedente disputato al Roland Garros nel 2015, mentre i due successi del tedesco risalgono a Montecarlo nel 2013 e a Doha l’anno successivo. Da non escludere un epilogo al terzo set. PRONOSTICO: Kohlschreiber vincente del 1° set (1.83, Bet365).

In apertura di programma scendono in campo Jiri Vesely, che ha eliminato purtroppo Fabio Fognini all’esordio, e Juan Ignacio Londero, autore di un buon inizio di stagione che lo ha proiettato al numero 66 del ranking mondiale. Non c’è nessun precedente tra i due giocatori nel circuito maggiore, un fattore che dovrebbe rendere la contesa molto avvincente sul piano del risultato. Il tennista ceco ha già raggiunto le semifinali in questo torneo, oltre a poter vantare una maggiore esperienza su questi palcoscenici rispetto al suo avversario. In ogni caso, si tratta di una ghiottissima chance per entrambi. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (2.60, Snai).