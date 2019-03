ATP MIAMI

Tutto è pronto a Miami per l’esordio del fresco finalista di Indian Wells Roger Federer. Al cospetto del 20 volte campione Slam ci sarà il numero 46 del mondo Radu Albot, che affronterà lo svizzero per la prima volta in carriera.

Il moldavo sta attraversando uno dei momenti migliori della sua carriera, con 12 successi nelle ultime 13 partite disputate ed il trionfo a Delray Beach. Federer, per contro, potrebbe non aver digerito la dura sconfitta contro Thiem e pagare dazio alle fatiche dell’avventura californiana.

PRONOSTICO: NUMERO SET 3 (4.00, Bet365)

Esordisce domani anche il numero 11 del mondo Marin Cilic, chiamato alla non facile sfida contro Andrey Rublev.

Nel post Australian Open, il croato ha giocato appena tre partite ufficiali, perdendone due; il russo ha invece superato brillantemente le qualificazioni e sembra aver ritrovato un discreto stato di forma. Nell’unico precedente, disputato a Ginevra nel 2015, Cilic si impose in tre set, e anche domani potrebbe essere complicato per il croato chiudere in due.

PRONOSTICO: RISULTATO ESATTO 2-0 CILIC NO (1.61, Bet365)

Un altro giocatore su cui si concentrano tanti punti interrogativi è Kevin Anderson, al rientro domani dopo più di due mesi di stop.

Il sudafricano se la vedrà con Jaume Munar, next gen insidioso e dal brillante avvenire. A gennaio, a Pune, Anderson si è imposto comodamente in due set; domani potrebbe essere un’altra storia.

PRONOSTICO: MUNAR VINCENTE (2.62, Bet365)

Andrà infine a caccia di vendetta Marco Cecchinato, a secco di vittorie dopo il trionfo di Buenos Aires.

L’azzurro affronterà un giocatore in crisi di risultati, Damir Dzumhur, che si presentava a Miami con un bilancio di nove sconfitte negli ultimi 11 match giocati. Per Marco potrebbe essere l’occasione buona per raggiungere, per la prima volta, il terzo turno di Miami.

PRONOSTICO: CECCHINATO VINCENTE (1.66, Bet365)