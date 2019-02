Betting - Sabato 16 febbraio: Halep sfida la favola Mertens per il titolo

ATP ROTTERDAM A una settimana esatta dal loro primo e unico precedente andato in scena a Sofia, Daniil Medvedev e Gael Monfils si contendono ancora una volta l’accesso in finale.

Il 23enne russo si è aggiudicato nettamente la sfida disputata nella capitale bulgara, lasciando appena sei game al francese e involandosi verso il trionfo conclusivo. Stavolta è lecito attendersi un match molto più equilibrato, dove i dettagli potrebbero giocare un ruolo cruciale da entrambi i lati.

Entrambi hanno dimostrato un’ottima condizione anche qui in Olanda, motivo per cui non è semplice individuare un favorito alla vigilia. Non resta che godersi lo spettacolo. PRONOSTICO: OVER 24.5 GAMES (2.00, Snai).

WTA DOHA L’ex numero 1 del mondo Simona Halep sembra rinvigorita dalla nuova collaborazione con Thierry Van Cleemput, tanto da aver battuto anche la sua bestia nera Elina Svitolina in semifinale nonostante uno svantaggio di 1-4 nel terzo set.

L’ultimo ostacolo sul suo cammino risponde al nome di Elise Mertens, grande sorpresa della settimana e alla finale più importante della sua carriera. La belga ha estromesso Angelique Kerber nel round precedente e domani andrà a caccia del quinto titolo in carriera, il primo nel 2019.

La rumena è invece già certa di tornare al secondo posto nel ranking WTA al termine di questa settimana. PRONOSTICO: Halep vincente in tre set (3.85, Snai). WTA DUBAI QUALI Zarina Diyas e Monica Niculescu si contendono un posto nel main draw in uno degli incontri più equilibrati sulla carta.

La tennista kazaka ha lasciato tre soli game alla malcapitata Sabine Lisicki al debutto nel tabellone cadetto, mettendo in mostra un discreto stato di forma in vista dei prossimi impegni. Anche la rumena ha offerto una prestazione convincente sbarazzandosi in meno di un’ora della modesta Raina, che tuttavia non rappresenta un test così attendibile.

PRONOSTICO: Diyas vincente (1.72, Bet365).