Betting - Sabato 17 novembre: aprono Federer e Zverev, in serata Djokovic

ATP FINALS

La prima semifinale alla O2 Arena propone un autentico scontro generazionale fra Roger Federer e Alexander Zverev, che si sono già affrontati ben cinque volte nel circuito maggiore. Il fenomeno svizzero conduce 3-2 nel bilancio degli h2h, oltre ad essersi aggiudicato l’ultimo precedente andato in scena proprio qui a Londra l’anno scorso. In palio ci sarà stavolta l’accesso in finale, motivo per cui è lecito attendersi una battaglia serrata fino all’ultimo 15. Il venti volte campione Slam è parso in ripresa dopo il pessimo esordio, mentre il giovane tedesco ha offerto un rendimento costante arrendendosi solo all’inarrivabile Djokovic. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (1.80, Bet365).

Non prima delle 21:00 italiane sarà la volta di Novak Djokovic e Kevin Anderson, capaci di esprimere forse il tennis più solido nell’edizione di quest’anno. Il numero 1 del mondo ha portato a casa sette degli otto match disputati a livello ATP, mentre l’unica affermazione del gigante sudafricano risale al lontano 2008 in quel di Miami. Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere all’ennesimo monologo del serbo, intenzionato ad eguagliare Federer a quota sei titoli al Master. Il 32enne di Johannesburg, dal canto suo, avrà ben poco da perdere, cercando di sfruttare una superficie molto congeniale alle sue caratteristiche. PRONOSTICO: UNDER 21.5 GAMES (1.90, Bet365).