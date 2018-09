Betting - Domenica 30 settembre: Fognini a caccia del titolo e del record

ATP CHENGDU

Fabio Fognini va a caccia di un piccolo grande record. Vincendo il Masters cinese diventerebbe il primo azzurro nell'Era Open a collezionare quattro titoli nello stesso anno. C'è da battere Bernard Tomic - che è indietro negli head to head - reduce dalle qualificazioni e alla prima finale dal 2016. Malgrado le caratteristiche dell'avversario, il ligure dovrebbe comunque trovare il modo per tagliare il traguardo con le braccia al cielo. PRONOSTICO: Fognini vincente (1.50, Bet365).

ATP PECHINO

Nella prima domenica del 500 cinese, Matteo Berrettini punta al Main Draw. Dopo l'agile successo ai danni del padrone di casa Zhang l'azzurro sfida Viktor Troicki (fermo a quota 9 successi nel 2018) da assoluto favorito. PRONOSTICO: Berrettini vincente (1.50, Bet365).

WTA PECHINO

Simona Halep rientra a Pechino con le idee chiare. Anche perché reduce da tre sconfitte consecutive. La numero uno del mondo apre le danze contro Ons Jabeur: in teoria non dovrebbe avere problemi ad archiviare il test. PRONOSTICO: Halep vincente 2-0 (1.66, Bet365).

Primo turno più complicato per Sloane Stephens, chiamata immediatamente a spacchettare le convinzioni di Anastasia Pavlyuchenkova. La statunitense ha vinto l'unico precedente (datato 2015) ma in circostanze estremamente diverse. PRONOSTICO: OVER 21.5 (1.80, Bet365)