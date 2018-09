Betting - Martedì 25 settembre: Andy Murray fa il suo debutto a Shenzhen

ATP SHENZHEN

L’ex numero uno al mondo Andy Murray, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori, inizierà il suo cammino dinnanzi al modesto esponente locale Zhizhen Zhang situato ben oltre la 300ma posizione del ranking ATP. Per il fuoriclasse britannico dovrebbe quindi trattarsi di un’occasione ideale sotto ogni punto di vista, con l’intento di recuperare il giusto feeling sul campo prima di gettarsi nella preparazione in vista della stagione 2019. Il tennista di Dunblane ha infatti disputato appena nove match quest’anno e la sua ultima apparizione risale agli US Open, dove si è arreso al secondo turno contro lo spagnolo Fernando Verdasco. PRONOSTICO: UNDER 19.5 GAMES (1.72, Bet365).

La giovane promessa canadese Denis Shapovalov è reduce dalla beffa subita la settimana scorsa nei quarti a San Pietroburgo, complice la rimonta inattesa messa a segno dallo slovacco Martin Klizan. Il prossimo ostacolo sul suo cammino risponde ora al nome del bielorusso Ilya Ivashka, attuale numero 101 delle classifiche, proveniente dal buon successo ottenuto in Coppa Davis ai danni del russo Daniil Medvedev. Tutto lascia ipotizzare una comoda affermazione del 19 di origine israeliana, chiamato a lasciare un segno in questo finale di 2018 su una superficie congeniale alle sue caratteristiche. PRONOSTICO: Shapovalov vincente in due set (1.90, Bet365).

WTA WUHAN

Il trionfo un pochino a sorpresa conseguito davanti al pubblico di Tokyo, potrebbe davvero aver messo le ali ad una scatenata Karolina Pliskova intenzionata a dare seguito all’ottimo momento di forma. La giocatrice ceca esordirà contro la cinese Qiang Wang, trionfatrice a Guangzhou lo scorso weekend e apparsa in buonissime condizioni anche al primo round di fronte a Maria Sakkari. Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere ad una battaglia emozionante e ricca di colpi spettacolari, in cui a fare la differenza sarà anche la tenuta fisica di entrambe le contendenti. PRONOSTICO: Pliskova vincente (1.72, Bet365).

Debutto non semplice quello che attende la testa di serie numero uno Simona Halep, al ritorno in campo dopo la pesantissima eliminazione al primo turno degli US Open per mano di Kaia Kanepi. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la temibile slovacca Dominika Cibulkova, avanti 4-2 nel bilancio degli h2h pur sottolineando come le due non si affrontino da quasi due stagioni. L’ultima vittoria della rumena è datata Madrid 2016, mentre Cibulkova si è aggiudicata tutti e tre i precedenti andati in scena sul cemento senza concedere nemmeno un set. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (1.90, Bet365).