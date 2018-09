Betting - Sabato 22 settembre: Giorgi va all'assalto della finale a Tokyo

WTA TOKYO

Semifinale da brividi quella che attende la nostra Camila Giorgi protagonista di un ottimo torneo fino a questo momento, rimarcando soprattutto l’affermazione ai danni dell’ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki. A dividerla dall’ultimo atto resta solo la nuova campionessa degli US Open, vale a dire Naomi Osaka, capace di mettere in mostra un tennis sopraffino anche davanti al pubblico amico nonostante la sbornia newyorkese. Sarà dunque necessaria la miglior versione dell’azzurra per mettere i bastoni fra le ruote alla 20enne giapponese, intenzionata a prendere le redini del circuito femminile grazie all’instabilità di Serena Williams. PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES (1.87, Snai).

In apertura di programma toccherà invece a Karolina Pliskova fare i conti con la rediviva Donna Vekic, giustiziera in serie di avversarie molto più quotate del calibro di Sloane Stephens e Johanna Konta. Il bilancio degli h2h è in perfetto equilibrio sull’1-1, pur evidenziando come le due protagoniste non si incontrino da ben quattro stagioni. I favori del pronostico restano leggermente dalla parte della giocatrice ceca, decisamente più esperta su questi palcoscenici a differenza della giovane croata. Aspettiamoci comunque grandi emozioni e capovolgimenti di fronte, sperando magari in un epilogo degno del talento in campo. PRONOSTICO: Pliskova vincente (1.77, Snai).

WTA SEOUL

Confronto interessante nella mattina italiana fra Kiki Bertens e Maria Sakkari, alla loro quinta sfida nel circuito maggiore dopo essersi equamente spartite i precedenti quattro incontri. Le due si affrontano per la terza volta quest’anno, la prima sul cemento, visto che l’olandese si era imposta a Madrid nel mese di maggio prima di subire la rivincita della greca a Roma la settimana successiva. Entrambe hanno lasciato per strada un solo set nel loro cammino, quindi è lecito attendersi una battaglia senza esclusione di colpi fino all’ultimo 15. A scavare il solco decisivo potrebbero essere i dettagli. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.50, Snai).

WTA GUANGZHOU

In Cina è già tempo di finale: a contendersi il trofeo saranno la padrona di casa Qiang Wang, accreditata dei favori della vigilia, e la kazaka Yulia Putintseva, uscita vittoriosa nell’unico precedente andato in scena qualche mese fa al Roland Garros. L’importanza della posta in palio dovrebbe contribuire a rendere il match più teso che mai, ragion per cui sarà difficile ammirare un grandissimo spettacolo, auspicando almeno che perduri l’incertezza fino alla conclusione. Per la Wang avrebbe un sapore particolare festeggiare davanti alla sua gente, ma Putintseva farà di tutto per aggiudicarsi il suo primo titolo WTA. PRONOSTICO: Wang vincente in due set (2.00, Snai).