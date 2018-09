Betting - Giovedì 20 settembre: Berrettini e Giorgi fiutano l'impresa

ATP SAN PIETROBURGO

Il nostro Matteo Berrettini ha dimostrato di sapersi esprimere in maniera convincente anche sul veloce indoor, anche se ora dovrà fare i conti con il gioiello canadese Denis Shapovalov numero 7 del seeding. Non ci sono precedenti nel circuito maggiore, quindi le fasi iniziali della gara serviranno ad entrambi i giocatori per prendere le misure al rivale. Il rendimento al servizio del tennista romano giocherà sicuramente un’importanza cruciale, mentre da fondo campo Matteo dovrà cercare di non esporsi troppo alle fulminee accelerazioni di Shapovalov. L’allievo di Vincenzo Santopadre è chiamato ad un ulteriore salto di qualità. PRONOSTICO: Shapovalov vincente in tre set (3.75, Bet365).

Da non perdere nemmeno l’esordio di Marco Cecchinato opposto allo slovacco Lukas Lacko per un posto nei quarti, auspicando magari di prendersi una rivinta dopo la sconfitta patita quest’anno in semifinale a Eastbourne. Il 25enne siciliano ha ostentato ancora enormi difficoltà ad adattarsi a questa superficie, motivo per cui il giocatore di Bratislava scenderà in campo con i favori del pronostico. Una vittoria permetterebbe a Marco di sbloccarsi finalmente anche sul cemento, oltre ad alimentare la sua fiducia in vista degli ultimi appuntamenti stagionali. Cecchinato conosce già gli aspetti su cui dovrà lavorare al termine del 2018. PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES (1.90, Snai).

WTA TOKYO

In chiusura di programma tutti gli occhi saranno indirizzati all’impegno di Camila Giorgi, alla quale occorrerà una performance impeccabile dinnanzi all’ex numero uno del mondo Caroline Wozniacki. Il bilancio degli h2h recita comunque 3-2 in favore della tennista danese, capace di aggiudicarsi gli ultimi due scontri diretti andati in scena a Wimbledon nel 2015 e qualche mese fa a Eastbourne. La maceratese possiede le credenziali per mettere i bastoni fra le ruote alla sua avversaria, ma la costanza sarò indispensabile se vorrà che il tentativo di impresa si trasformi in realtà. PRONOSTICO: OVER 2.5 SET (2.40, Snai).

All’alba italiana tocca a Victoria Azarenka provare a cogliere un risultato di spicco sul cemento nipponico, dove la bielorussa spera di ritrovare un pizzico di continuità in termini di rendimento. Dall’altra parte della rete ci sarà l’australiana Ashleigh Barty, accreditata della testa di serie numero 7 e desiderosa di vender cara la pelle in questo ultimo scorcio della stagione. Attendiamoci quindi una battaglia campale fino all’ultimo 15, decisa magari alla distanza per la gioia del pubblico sugli spalti. D’altronde, si tratta di due delle giocatrici più grintose del circuito WTA. PRONOSTICO: Azarenka vincente (2.05, Snai).