BETTING E PROGRAMMA - Sharapova-Muguruza da non perdere. Poi c'è Nadal

Autentica sfida tra giganti quella che mette di fronte Juan Martin del Potro e Marin Cilic al loro tredicesimo confronto diretto nel circuito maggiore, evidenziando come la Torre di Tandil conduca addirittura 10-2 nel bilancio degli h2h essendosi aggiudicato addirittura le ultime sette gare disputate. L’ultima affermazione del croato risale alla lontana edizione 2011 del Masters 1000 di Montreal, a dimostrazione delle difficoltà incontrate dal 29enne di Medjugorje contro l’argentino durante le ultime stagioni. Entrambi si presentano a questo appuntamento consci dell’importanza della posta in palio, a cui si aggiunge la necessita per ambedue i giocatori di trovare il proprio ritmo al servizio. PRONOSTICO: OVER 40.5 GAMES (1.72, Bet365).

La caccia di Rafael Nadal al suo undicesimo trionfo in quel di Parigi continua dinnanzi all’indomito argentino Diego Schwartzman, capace di conquistare appena un set nei cinque precedenti andati in scena a livello professionistico. I due protagonisti si sono affrontati recentemente in occasione del Masters 1000 di Madrid, quando il tennista sudamericano riuscì anche a fare una discreta figura prima di cedere il passo al cannibale spagnolo. Obiettivamente la consistenza del 25enne di Buenos Aires non sembra poter infastidire un buon Nadal, a meno che non sia proprio il numero uno al mondo a concedere qualcosa. PRONOSTICO: UNDER 3.5 SET (1.22, Bet365).

Dopo aver approfittato del ritiro di Serena Williams prima del suo match di ottavi di finale, Maria Sharapova torna in campo dinnanzi alla campionessa del 2016 Garbine Muguruza autrice di un percorso davvero immacolato fino a questo momento. La fuoriclasse russa si è però aggiudicata tutti e tre gli scontri diretti lasciando per strada appena due set, oltre ad aver trionfato nel loro unico match tenutosi qui a Parigi nel 2014. Stavolta sembrano esserci tutte le premesse per assistere uno spettacolo rimarchevole, auspicando allo stesso tempo in un epilogo incerto fino all’ultimo. PRONOSTICO: Muguruza vincente (1.72, Bet365).

Riflettori puntati infine sull’ennesimo tentativo di Simona Halep si sbloccarsi finalmente a livello Slam, prendendosi magari una bella rivincita dopo l’incredibile delusione maturata lo scorso anno quando fu obbligata alla resa contro la rivelazione lettone Jelena Ostapenko. A contenderle un posto in semifinale ci sarà ora la rediviva tedesca Angelique Kerber, uscita sconfitta nell’ultimo incrocio disputato agli Australian Open di quest’anno al termine di una delle partite più belle dell’intera stagione. Gli ingredienti ci sono tutti per una maratona ricca di capovolgimenti di fronte, assegnando però una leggera prevalenza alla numero uno del ranking. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.90, Bet365).

