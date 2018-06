BETTING E PROGRAMMA - Insidia Verdasco sul cammino di Djokovic

ROLAND GARROS

Una vittoria contro Fernando Verdasco permetterebbe all’ex numero uno al mondo Novak Djokovic almeno di eguagliare il risultato dello scorso anno, quando poi si arrese nettamente di fronte all’austriaco Dominic Thiem. Il campione serbo è avanti 10-4 nel bilancio degli h2h dinnanzi al veterano spagnolo, essendosi aggiudicato inoltre gli ultimi cinque scontri diretti andati in scena nel quinquennio 2013-2017. L’ultima affermazione del talentuoso iberico risale addirittura all’edizione 2010 del Masters 1000 di Roma, evidenziando però come lo stato di forma del 31enne belgradese lasci sempre aperta la possibilità di un epilogo tanto inatteso quanto sconcertante. PRONOSTICO: OVER 3.5 SET (1.72, Bet365).

Dopo aver sofferto davvero tantissimo sia al secondo che al terzo round, occorre un repentino cambio di marcia ad Alexander Zverev opposto all’ambizioso russo Karen Khachanov per un posto tra i migliori otto del torneo. Il 22enne moscovita ha infatti appena rifilato un’autentica lezione al padrone di casa Lucas Pouille, ostentando lampanti progressi sotto il profilo della solidità mentale oltre che della tenuta fisica. Lo stesso non si può dire invece del fuoriclasse tedesco, obbligato a fare i conti ancora una volta con la scarsa attitudine negli Slam che lo ha portato a dover salvare un match point a Dzumhur nel turno precedente. PRONOSTICO: Zverev vincente del 1° set (1.36, Bet365).

Tra i match di cartello del programma femminile impossibile non citare quello che mette di fronte Caroline Wozniacki e Daria Kasatkina, al loro quarto scontro nel circuito maggiore con la giovane russa avanti 2-1 nel bilancio degli h2h. Quest’ultima si è infatti aggiudicata le ultime due sfide tenutesi entrambe quest’anno rispettivamente a San Pietroburgo e Indian Wells, senza che la giocatrice danese sia riuscita a portare a casa neppure un set. Staremo quindi a vedere se la detentrice degli Australian Open sarà in grado di prendersi una rivincita oppure se dovrà capitolare nuovamente. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.80, Bet365).

L’americana Sloane Stephens ha posto fine purtroppo al cammino della nostra Camila Giorgi al termine di una gara semplicemente incredibile, preludio di un impegno altrettanto ostico contro la rivelazione estone Anett Kontaveit capace di estromettere la ceca Petra Kvitova. Attendiamo quindi una battaglia senza esclusione di colpi trattandosi anche di un confronto inedito a livello professionistico, anche se la 25enne a stelle e strisce dispone di un’esperienza certamente maggiore su questi palcoscenici. La vincitrice di questa sfida potrebbe davvero costituire una delle più papabili indiziate alla vittoria finale. PRONOSTICO: Kontaveit vincente (1.72, Bet365).

