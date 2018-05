BETTING - Giovedì 10 maggio: Halep e Sharapova ad un passo dalla semifinale

ATP MADRID

Derby canadese tutto da seguire quello che mette di fronte Denis Shapovalov e Milos Raonic per un posto nei quarti di finale, trattandosi inoltre di un match inedito nel circuito maggiore a causa della cospicua differenza in termini di età. Sotto la guida esperta di Goran Ivanisevic il 27enne nativo di Podgorica sembra finalmente esser ritornato su buoni livelli, anche se bisognerà aspettare test più indicativi al fine di emettere una sentenza definitiva. Il giovane connazionale è invece reduce da un’autentica maratona contro Benoit Paire, nella speranza che la stanchezza accumulata non giochi un ruolo decisivo all’interno della sfida odierna. PRONOSTICO: Tiebreak nell’incontro SI (1.80, Bet365).

Il cammino di Juan Martin del Potro prosegue dinnanzi al coriaceo serbo Dusan Lajovic protagonista di un ottimo torneo fino a questo momento, ma privo dell’incisività necessaria per poter arginare la potenza di fuoco del gigante argentino. Il 29enne di Tandil sembra infatti l’unica reale alternativa al domino incontrastato di Rafael Nadal, complici anche i guai di Novak Djokovic ancora lontanissimo dai fasti passati. Accumulare ritmo durante i primi turni sarà quindi fondamentale per consentire al sudamericano di presentarsi al meglio quando si inizierà a fare sul serio, approfittando magari della superficie piuttosto rapida della Caja Magica. PRONOSTICO: del Potro vincente in due set (1.61, Bet365).

WTA MADRID

Dopo aver concesso appena nove game totali nel corso dei primi tre round, la numero uno al mondo Simona Halep si prepara ad un impegno ben più ostico di fronte alla ceca Karolina Pliskova per un posto in semifinale. La fuoriclasse rumena si è aggiudicata gli ultimi tre precedenti a livello WTA, compreso quello andato in scena quest’anno sul cemento degli Australian Open. Resta pertanto difficile ipotizzare un exploit odierno della 26enne di Louny, anche in relazione ai due titoli di fila centrati qui dall’allieva di Darren Cahill. PRONOSTICO: OVER 21.5 GAMES (1.83, Bet365).

Le impressioni fornite da Maria Sharapova questa settimana lasciano ben sperare in ottica futura, preludio di un incrocio da non sottovalutare dinnanzi alla rivelazione olandese Kiki Bertens giustiziera di Caroline Wozniacki al terzo turno. Le due protagoniste non si sono mai affrontate nel circuito maggiore, pur rimarcando come l’esperienza sia tutta dalla parte della siberiana vogliosa di tornare sui palcoscenici che l’hanno consacrata. Vincere oggi significherebbe approdare tra le migliori quattro in un WTA Premier Mandatory, un’iniezione di fiducia non indifferente a circa tre settimane di distanza dal Roland Garros. PRONOSTICO: Sharapova vincente (1.72, Bet365).